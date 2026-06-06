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पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में TMC नेता के ठिकानों पर छापेमारी, तालाब से भारी मात्रा में हथियार बरामद

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में TMC नेता के ठिकानों पर छापेमारी, तालाब से भारी मात्रा में हथियार बरामद ( ETV Bharat )

इस छापेमारी पर आईजी (एसटीएफ) गौरव शर्मा ने कहा कि, पुलिस की जांच और खुफिया जानकारी से साफ पता चलता है कि गिरफ्तार रमजान मोल्ला और यह पूरा नेटवर्क शेख शाहजहां के बहुत करीबी और पुराने साथी हैं. वे नए जान-पहचान वाले नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से उसके साथ जुड़े हुए हैं.

जांच करने वालों के मुताबिक, उनके पास खास जानकारी थी कि मणिपुर के तृणमूल नेता के घर के पास एक बड़े तालाब में बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक छिपाए गए थे. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, एसटीएफ अधिकारियों ने आज सुबह तालाब में तलाशी शुरू की.

छापेमारी के दौरान टीएमसी नेता रॉबिन दास भागने में कामयाब रहा, जबकि उसका भाई गोपाल दास को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया. इस लीड के बाद, पुलिस ने मणिपुर पंचायत प्रधान प्रसेनजीत गांगुली और संदेशखली II पंचायत समिति अध्यक्ष रऊफान यास्मीन के घरों की भी तलाशी ली. चुनाव के नतीजे आने के बाद से दोनों लोग फरार हैं. चारों लोग शाहजहां के करीबी माने जाते हैं.

यह छापेमारी स्थानीय तृणमूल नेता रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास के घरों और आस-पास की जगहों पर किया गया. एक खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, एसटीएफ ने आज सुबह अचानक तलाशी शुरू की.

शाहजहां को 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के एक मामले में गिरफ्तार किया था. वह अभी कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में अपनी सजा काट रहा है.

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में TMC नेता के ठिकानों पर छापेमारी, तालाब से भारी मात्रा में हथियार बरामद (ETV Bharat)

खबर के मुताबिक, स्पेशल टास्क फोर्स ने यहां निलंबित टीएमसी नेता और बाहुबली शेख शाहजहां के तीन करीबी साथियों को गिरफ्तार करके उनके पास से हथियार और गोलियां बरामद कीं.

संदेशखाली (नॉर्थ 24 परगना): पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेंस के एक नेता से जुड़े तलाब से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किया है.

उन्होंने कहा कि, यह नेटवर्क इलाके में भारी मात्रा में हथियार लाता था, उन्हें अलग-अलग जगहों पर छिपाता था और मौका मिलने पर उनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए करता था.

आईजी एसटीएफ गौरव शर्मा ने कहा कि, अब पुलिस जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि क्या शेख शाहजहां जेल के अंदर से उनसे संपर्क में था या उसके और गिरफ्तार लोगों के बीच अभी किस तरह का कनेक्शन है. पुलिस इसकी जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि, पुलिस इस नेटवर्क चेन को पूरी तरह से जांच कर सुलझा लेंगे.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए, बारासात रेंज के आईजी अमित पी ​​जवालगी ने कहा कि, गिरफ्तार किया गया शख्स, रमजान मोल्ला, शाहजहां शेख का रिश्तेदार है. पुलिस के पास इसकी पुष्टि करने वाली जानकारी है.इन आरोपियों के मजबूत राजनीतिक कनेक्शन हैं.

पुलिस ने बताया कि, आरोपी तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े हैं और मुख्य रूप से अपनी प्रभावशाली पोजीशन का फायदा उठाकर ये हथियार जमा कर रहे थे. शाहजहां के नेटवर्क के साथियों ने हथियार छिपाने और पुलिस या स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की तलाशी से बचने के लिए स्थानीय मछली पकड़ने की जगहों और खाली घरों को 'सेफ जोन' के तौर पर इस्तेमाल किया.

आज सुबह, जब लोकल मछुआरों ने तालाब में जाल डाला, तो कई जानलेवा हथियार बरामद किए गए. बरामद हथियारों में आधुनिक ऑटोमैटिक पिस्टल, सिंगल-शॉट गन और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस शामिल थीं. जांच करने वाले अभी इतनी बड़ी मात्रा में जानलेवा हथियार जमा करने के मकसद की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि यह किसके कहने पर किया गया था.

तलाब से हथियारों की बरामदगी की खबर आग की तरह मणिपुर इलाके में फैल गई. उसके बाद रॉबिन दास के घर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा होने लगी. हालात को काबू में करने के लिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई.

गुस्साए गांववालों के एक समहू ने आरोप लगाया कि ये हथियार इलाके में डर और दहशत का माहौल बनाने के लिए छिपाए गए थे. इस घटना से इलाके में पहले ही गरमागरम राजनीतिक बहस शुरू हो गई है.

हालांकि, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और पार्टी किसी भी गलत काम का समर्थन नहीं करती है. उन्होंने कहा कि अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तो प्रशासन कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई करेगी. इस मामले में आखिरी रिपोर्ट मिलने तक हालात टेंशन वाले थे और जांच एजेंसी का तलाब में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

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