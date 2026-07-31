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पश्चिम बंगाल से जैश का आतंकी गिरफ्तार, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड से जुड़े होने का शक

पश्चिम बंगाल से जैश का आतंकी गिरफ्तार ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

बर्धमान (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है. उस पर 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट से संबंध होने का शक है. सूत्रों के अनुसार, स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शुक्रवार सुबह बर्धमान के रेनेसां हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से मंडल को गिरफ्तार किया. जांचकर्ताओं को शक है कि उसके जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी ग्रुप से संबंध थे और वह कई बार उस इलाके में आया था. उन्होंने कहा, "वह जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के नेताओं से मिला था और गिरफ्तारी से पहले बर्धमान में चुपचाप रह रहा था." सूत्रों ने आगे दावा किया कि पुलिस 2019 के पुलवामा हमले के कथित मास्टरमाइंड भट के साथ मंडल के संबंधों की भी जांच कर रही थी, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे. हालांकि, इस दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है.