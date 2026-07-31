पश्चिम बंगाल से जैश का आतंकी गिरफ्तार, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड से जुड़े होने का शक
पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया. उसके पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और अन्य से संबंध होने का संदेह है.
Published : July 31, 2026 at 4:04 PM IST
बर्धमान (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है. उस पर 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट से संबंध होने का शक है.
सूत्रों के अनुसार, स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शुक्रवार सुबह बर्धमान के रेनेसां हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से मंडल को गिरफ्तार किया.
जांचकर्ताओं को शक है कि उसके जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी ग्रुप से संबंध थे और वह कई बार उस इलाके में आया था. उन्होंने कहा, "वह जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के नेताओं से मिला था और गिरफ्तारी से पहले बर्धमान में चुपचाप रह रहा था."
सूत्रों ने आगे दावा किया कि पुलिस 2019 के पुलवामा हमले के कथित मास्टरमाइंड भट के साथ मंडल के संबंधों की भी जांच कर रही थी, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे. हालांकि, इस दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है.
एक सीनियर एसटीएफ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को कई डॉक्यूमेंट्स मिले. उन्होंने कहा, "शुरुआती जांच से पता चलता है कि मंडल के पास पश्चिम बंगाल के कई बड़े नेताओं के बारे में जानकारी थी और जांचकर्ता यह जांच कर रहे हैं कि क्या वे संभावित टारगेट हो सकते थे."
अधिकारियों ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मंडल को कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर (जिसे भबानी भवन भी कहते हैं) ले जाया जा रहा है, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी.
इस बीच, घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके से मंडल की गिरफ्तारी, जहां वह बिना पकड़े रह रहा था, ने सवाल खड़े कर दिए कि वह कैसे पकड़ से बच निकला. बर्धमान जिले की पुलिस ने शुक्रवार को रिपोर्ट दर्ज होने तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया था.
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