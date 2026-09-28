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'पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर को समय सीमा पता है', तृणमूल कांग्रेस के 10 बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर से कहा कि वे तृणमूल कांग्रेस (ममता बनर्जी) सदस्य सोहनदेब चट्टोपाध्याय की याचिकाओं पर तीन महीने के अंदर फैसला करें. याचिका में ऋतब्रत बनर्जी गुट के दस विधायकों को कथित दलबदल के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची (संविधान के दसवें शेड्यूल) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी.

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गुट के विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अपनी याचिका में चट्टोपाध्याय ने स्पीकर को बागी विधायकों के खिलाफ दाखिल की गई अयोग्यता याचिका पर जल्दी फैसला करने का निर्देश देने की मांग की. बेंच ने कहा कि अयोग्यता याचिका 8 जुलाई 2026 को दाखिल की गई थीं. अदालत ने कहा कि याचिका पर स्पीकर के 8 अक्टूबर, 2026 तक फैसला करने की उम्मीद है.