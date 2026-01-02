ETV Bharat / bharat

प. बंगाल में SIR: राजनीतिक दलों ने पात्र वोटरों को शामिल करने के लिए 8 दावे और आपत्तियां पेश कीं

राज्य में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग कमर कस रहा है. वहीं, राजनीतिक दल भी तैयारी में जुटे हैं.

WEST BENGAL SIR
राजनीतिक दलों ने पात्र वोटरों को शामिल करने के लिए 8 दावे और आपत्तियां पेश कीं (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में इस साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं. वहीं, इससे पहले चुनाव आयोग राज्य में वोटर लिस्ट को सही करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) चला रहा है. यह प्रॉसेस अपने अंतिम चरण में हैं. कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी मिला.

ताजा जानकारी के मुताबिक राज्य के मुख्य चुनाव ऑफिसर (CEO) के अनुसार, चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के बीच, 31 दिसंबर तक अलग-अलग राजनीतिक दलों ने योग्य वोटर्स को 'शामिल करने' के लिए आठ क्लेम और ऑब्जेक्शन जमा किए हैं. बता दें, यह बदलाव ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़ा है, जिसमें अभी 7,08,16,630 वोटर लिस्ट में हैं. राज्य के मुख्य चुनाव ऑफिसर के कार्यालय ने जानकारी दी कि राजनीतिक पार्टियों से क्लेम और ऑब्जेक्शन का समय 17 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक तय किया गया था. बयान में कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के संबंध में अपने दावे और आपत्तियां पेश की हैं.

अभी तक जमा किए गए दावों में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने दो; अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने तीन; बहुजन समाज पार्टी ने एक और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक दावा किया है. वहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने एक भी दावा नहीं किया है. राज्य के मुख्य चुनाव ऑफिसर (CEO) की तरफ से वोटर्स से सीधे मिले दावों और आपत्तियों पर भी जोर दिया गया.

ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के प्रकाशित होने के बाद, पात्र वोटर्स को शामिल करने (फार्म 6/6A)' के लिए 1,74,459 क्लेम और ऑब्जेक्शन सीधे वोटर्स से मिले हैं, जबकि 'अयोग्य वोटर्स को बाहर करने (फॉर्म 7)' के लिए 37,781 क्लेम और ऑब्जेक्शन मिले हैं. वहीं, यह भी बताया गया है कि आरपी एक्ट, 1980 के सेक्शन 2(G) के तहत, उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के अलावा, रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के रूल 20(3)(b) के तहत किसी भी व्यक्ति से जीरो एफिडेविट मिला है.

CEO ऑफिस ने सभी एलिजिबल वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टियों से कहा है कि वे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की समीक्षा करें और 15 जनवरी की डेडलाइन से पहले कोई भी क्लेम या ऑब्जेक्शन सबमिट करें. चुनाव आयोग (ECI) ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट पब्लिश किया था. राज्य में SIR अभियान के दौरान 58.2 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए थे.

पढ़ें: पश्चिम बंगाल पर BJP का फोकस! कभी TMC में रहे शुभेंदु अधिकारी का अल्पसंख्यक वोटों पर कितना असर, जानें

EVM में नहीं, अब वोटर लिस्ट से हो रही 'वोट चोरी'! ECI से मुलाकात के बाद बरसे अभिषेक बनर्जी

बंगाल में SIR सुनवाई प्रक्रियाः लकवाग्रस्त 88 साल की बुजुर्ग को गोद में उठाकर सुनवाई केंद्र लाया परिवार

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
SIR IN WEST BENGAL
SIR
ASSEMBLY ELECTION 2026
WEST BENGAL SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.