प. बंगाल SIR की फाइनल वोटर लिस्ट आज होगी पब्लिश, 60 लाख मतदाताओं पर लटकी तलवार

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. आज इसके प्रकाशित किए जाने की संभावना है.

Published : February 28, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
कोलकाता: चुनाव आयोग शनिवार को पश्चिम बंगाल की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद की मतदाता सूची जारी करने वाला है. ये 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव का एक अहम पड़ाव होगा.

अधिकारियों के मुताबिक ड्राफ्ट रोल में शामिल सभी 7.08 करोड़ नाम अपडेटेड लिस्ट में दिखाई देंगे, जिन्हें 'अप्रूव्ड', 'डिलीटेड' या 'अंडर एडज्यूडिकेशन/अंडर कंसीडरेशन' कैटेगरी में बांटा गया है. नाम eci.gov.in, ceowestbengal.wb.gov.in और ECI नेट ऐप पर चेक किए जा सकते हैं.

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), 2002 के बाद पहली राज्यव्यापी एक्सरसाइज है. इसे चुनाव आयोग ने एक बड़े चुनाव से पहले कानूनी सफाई के तौर पर सोचा था. 16 दिसंबर को पब्लिश हुई ड्राफ्ट रोल में वोटरों की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ हो गई. इसमें 58 लाख से ज्यादा नाम मौत, माइग्रेशन, डुप्लीकेशन या पता न चलने की वजह से हटा दिए गए.

दूसरे फेज में 1.67 करोड़ वोटर्स की सुनवाई हुई. 1.36 करोड़ को 'लॉजिकल गड़बड़ियों' के लिए फ़्लैग किया गया और 31 लाख में मैपिंग की कमी थी. लगभग 60 लाख वोटर्स अभी भी फैसले के दायरे में हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि यह काम 'रूटीन है और सही जानकारी पक्का करने के लिए जरूरी है.'

यह पब्लिकेशन राज्य भर में बदलाव पर महीनों की स्क्रूटनी, हियरिंग और पॉलिटिकल बहस के बाद आया है . 2002 के बाद यह पहला ऐसा काम है. जैसे-जैसे पेंडिंग केसों का फैसला जारी रहेगा, सप्लीमेंट्री रोल्स फेज में जारी होने की उम्मीद है. रोल्स जिला और सब-डिवीजनल ऑफिस, पोलिंग बूथ और कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

