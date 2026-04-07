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पश्चिम बंगाल में हटाए गए वोटरों की कुल संख्या लगभग 91 लाख हुई, चुनाव आयोग का अनुमान

पिछले साल नवंबर में पश्चिम बंगाल के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 थी. पिछले साल दिसंबर में प्रकाशित हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 58,20,899 नाम हटा दिए गए थे.

फिर से, 59,84,512 के आंकड़े में से, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें 'बहिष्कृत करने योग्य' माना गया है और इसलिए न्यायिक अधिकारियों द्वारा हटाया गया है, उनकी संख्या 27,16,393 है, जिसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या अभी 90,83,345 है.

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, न्यायिक फैसले के लिए भेजे गए कुल 60,06,675 मामलों में से, 59,84,512 मामलों का प्रोसेस फाइनल हो चुका है, जिन पर न्यायिक अधिकारियों के ई-सिग्नेचर लगे हैं.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में वोटरों के लिए न्यायिक प्रक्रिया सोमवार आधी रात के बाद खत्म होने के साथ, भारतीय चुनाव आयोग ने अनुमान लगाया है कि पश्चिम बंगाल में हटाए गए वोटरों की कुल संख्या लगभग 91 लाख हो गई है. हालांकि, चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े पर पहुंचने के बाद, यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ सकती है.

28 फरवरी को प्रकाशित हुई अंतिम मतदाता सूची में, हटाए गए नामों की संख्या बढ़कर 63,66,952 हो गई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि, अब, न्यायिक अधिकारियों द्वारा 27,16,393 केस बाहर करने लायक पाए जाने के साथ, पूरे SIR प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 90,83,345 हो गई है. 22,163 केस के लिए न्यायिक अधिकारियों के ई-सिग्नेचर लगाने की प्रक्रिया अभी पूरा होना बाकी है. एक बार यह पूरा हो जाने के बाद, हटाए गए मौजूदा नंबर में कुछ और नाम जोड़े जा सकते हैं.

लेकिन, जिन मतदाताओं के नाम कोर्ट के फैसले की प्रक्रिया में बाहर रखने लायक पाए गए हैं, उन्हें इस मकसद के लिए बनाए गए 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल में से किसी एक में माफी के लिए अर्जी देने का मौका मिलेगा. सीईओ के ऑफिस से मिले आंकड़ों के मुताबिक, कोर्ट के फैसले के दौरान बाहर रखने लायक पाए गए सबसे ज्यादा मामले अल्पसंख्यक-बहुल मुर्शिदाबाद जिले से थे.

मुर्शिदाबाद से हटाए गए नामों की कुल संख्या 4,55,137 है, इसके बाद नॉर्थ 24 परगना में 3,25,666 और एक और अल्पसंख्यक बहुल जिले मालदा में 2,39,375 नाम हैं. पश्चिम बंगाल में दो फेज में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे. पहले फेज में 152 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और दूसरे फेज में बाकी 142 सीटों पर वोटिंग होगी. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

(इनपुट-IANS)

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