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नकली हस्ताक्षर मामला: CID ने अभिषेक बनर्जी को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया

सीआईडी अधिकारी विवादित 'रिज़ॉल्यूशन बुक' का सुराग लगाने में लगे हैं, जिसमें विपक्ष के नेता को चुनने का प्रस्ताव पारित किया गया था.

West Bengal Signature Forgery Case CID seeks original Resolution Book from Abhishek Banerjee
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 10:05 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चुनाव से जुड़े कथित नकली हस्ताक्षर मामले में, CID (आपराधिक जांच विभाग) ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है. मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, लंबी पूछताछ के बाद उन्हें फिर से भवानी भवन में पेश होने के लिए कहा गया है.

सीआईडी जांच के केंद्र में वह विवादित 'रिज़ॉल्यूशन बुक' (प्रस्ताव पुस्तिका) है - वह दस्तावेज जिसमें कथित तौर पर विधायकों की सहमति से विपक्ष के नेता को चुनने का प्रस्ताव पारित किया गया था. CID ने एक अहम सवाल उठाया है: वह मूल प्रस्ताव पुस्तिका अब कहां है? जांच अधिकारियों का मानना ​​है कि यह दस्तावेज पूरी घटना के तथ्यों की पुष्टि करने के लिए सबसे अहम सबूत साबित हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से कई सवाल पूछे. उन्होंने खास तौर पर उस दावे के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी कि स्पीकर को सौंपे गए प्रस्ताव की कॉपी पर 70 विधायकों के हस्ताक्षर थे. CID को शक है कि सूची में मौजूद कई हस्ताक्षर असली नहीं हैं और हो सकता है कि उनमें धोखाधड़ी की गई हो.

कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर पर उठे सवाल
जांच अधिकारियों ने पाया कि जमा किए गए दस्तावेज में कुछ लोगों के नाम पूरी तरह से बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में लिखे गए थे. अधिकारियों ने सवाल उठाया कि किसी विधायक के हस्ताक्षर में सिर्फ बड़े अक्षरों में लिखा नाम कैसे हो सकता है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या वे नाम असल में संबंधित विधायक ने खुद लिखे थे.

सीआईडी सूत्रों से पता चला है कि अभिषेक बनर्जी की भूमिका के बारे में भी पूछताछ की गई, क्योंकि प्रस्ताव की कॉपी के नीचे उनके हस्ताक्षर थे. उनसे कई पहलुओं पर सवाल पूछे गए, जैसे कि क्या सच में 70 विधायकों की सहमति ली गई थी, क्या उनमें से हर एक से संपर्क किया गया था, और बैठक में कौन-कौन मौजूद था.

जांच अधिकारियों का कहना है कि अगर मूल प्रस्ताव पुस्तिका मिल जाती है, तो यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि असल में कितने विधायकों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और कितने हस्ताक्षर नकली थे, जैसा कि आरोप लगाया गया है.

सीआईडी के अधिकारी पार्टी ऑफिस समेत कई जगहों पर तलाशी ले चुके हैं. सूत्रों का दावा है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर भी तलाशी ली गई थी. हालांकि, वह अहम दस्तावेज अभी तक नहीं मिला है.

जांच अधिकारियों ने गुरुवार को CID मुख्यालय में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की थी. इस दौरान भवानी भवन परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई सवालों के साफ जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं. इसलिए, उन्हें फिर से भवानी भवन में पेश होने के लिए कहा गया है. पूछताछ के अगले दौर में रिज़ॉल्यूशन बुक और मीटिंग के मिनट्स कहां हैं, और विधायकों की सहमति से जुड़ी जानकारी की जांच पर ध्यान दिया जाएगा.

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