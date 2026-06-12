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नकली हस्ताक्षर मामला: CID ने अभिषेक बनर्जी को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चुनाव से जुड़े कथित नकली हस्ताक्षर मामले में, CID (आपराधिक जांच विभाग) ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है. मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, लंबी पूछताछ के बाद उन्हें फिर से भवानी भवन में पेश होने के लिए कहा गया है.

सीआईडी जांच के केंद्र में वह विवादित 'रिज़ॉल्यूशन बुक' (प्रस्ताव पुस्तिका) है - वह दस्तावेज जिसमें कथित तौर पर विधायकों की सहमति से विपक्ष के नेता को चुनने का प्रस्ताव पारित किया गया था. CID ने एक अहम सवाल उठाया है: वह मूल प्रस्ताव पुस्तिका अब कहां है? जांच अधिकारियों का मानना ​​है कि यह दस्तावेज पूरी घटना के तथ्यों की पुष्टि करने के लिए सबसे अहम सबूत साबित हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से कई सवाल पूछे. उन्होंने खास तौर पर उस दावे के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी कि स्पीकर को सौंपे गए प्रस्ताव की कॉपी पर 70 विधायकों के हस्ताक्षर थे. CID को शक है कि सूची में मौजूद कई हस्ताक्षर असली नहीं हैं और हो सकता है कि उनमें धोखाधड़ी की गई हो.

कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर पर उठे सवाल

जांच अधिकारियों ने पाया कि जमा किए गए दस्तावेज में कुछ लोगों के नाम पूरी तरह से बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में लिखे गए थे. अधिकारियों ने सवाल उठाया कि किसी विधायक के हस्ताक्षर में सिर्फ बड़े अक्षरों में लिखा नाम कैसे हो सकता है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या वे नाम असल में संबंधित विधायक ने खुद लिखे थे.

सीआईडी सूत्रों से पता चला है कि अभिषेक बनर्जी की भूमिका के बारे में भी पूछताछ की गई, क्योंकि प्रस्ताव की कॉपी के नीचे उनके हस्ताक्षर थे. उनसे कई पहलुओं पर सवाल पूछे गए, जैसे कि क्या सच में 70 विधायकों की सहमति ली गई थी, क्या उनमें से हर एक से संपर्क किया गया था, और बैठक में कौन-कौन मौजूद था.