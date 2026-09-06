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टीएमसी का एक और नेता कानूनी शिकंजे में! पंचायत टिकट के नाम पर रेप का आरोप, सामने आई तीन साल पुरानी घटना

पीड़िता का आरोप - 2023 पंचायत चुनाव टिकट के बदले मांगे थे 4 लाख, वृद्धाश्रम में किया रेप. अब सीआईडी ने समन भेजा.

TMC MLA Paresh Ram Das
टीएमसी विधायक परेश राम दास. (फाइल) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
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कैनिंग (पश्चिम बंगाल): दक्षिण 24 परगना पुलिस ने कैनिंग (पश्चिम) से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक परेश राम दास के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, महिला ने बुधवार को कैनिंग के उप-मंडल पुलिस अधिकारी के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि इसी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दास ने 4 लाख रुपये के बदले उसके पति को 2023 के पंचायत चुनाव का टिकट दिलाने का वादा किया था. महिला का दावा है कि वह पैसे देने के लिए विधायक द्वारा बनाए गए एक वृद्धाश्रम में गई थी, लेकिन वहां उसका शारीरिक उत्पीड़न किया गया. उसने आरोप लगाया कि पैसे लेने के बाद विधायक ने उसके साथ बदतमीजी की और विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई. इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया गया.

महिला का दावा है कि इस घटना के बाद से वह लगातार डर के साए में जी रही है. उसने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसने कैनिंग थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उसके परिवार का दावा है कि तत्कालीन राजनीतिक माहौल और विधायक के रसूख के कारण वे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सके.

उनके परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि दास लोगों के एक समूह को लेकर उनके घर पर धावा बोलने आए थे और कथित तौर पर उन पर बम भी फेंके थे. इस डर के कारण उन्हें तीन साल तक अपने घर से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव के बाद, उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस से संपर्क कर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने कहा कि दास के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता के बयान, घटना में शामिल लोगों के बयानों और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि यह घटना तीन साल पहले हुई थी, इसलिए जांचकर्ताओं के लिए जानकारी और दस्तावेज जुटाना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है.

हालांकि, दास ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. उनका दावा है कि उन्हें फंसाने और उनकी राजनीतिक व सामाजिक छवि को खराब करने के लिए एक साजिश रची जा रही है. इसके अलावा, इस विधायक के खिलाफ अतीत में भी सरकारी जमीन की अवैध बिक्री से लेकर अपने वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए मातला नदी के गाद वाले द्वीपों (सिल्ट आइलैंड्स) पर कब्जा करने तक के कई आरोप लग चुके हैं.

इस बीच, सीआईडी ने 2023 के पंचायत चुनावों से जुड़े राजनीतिक हिंसा के एक मामले में पूछताछ के लिए दास को समन भेजा है. उस मामले में विपक्ष के सदस्यों पर हमलों और बम फेंकने के आरोप शामिल हैं. उन्हें 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है और साथ ही अपने साथ जरूरी दस्तावेज लाने के लिए भी कहा गया है.

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