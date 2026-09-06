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टीएमसी का एक और नेता कानूनी शिकंजे में! पंचायत टिकट के नाम पर रेप का आरोप, सामने आई तीन साल पुरानी घटना

कैनिंग (पश्चिम बंगाल): दक्षिण 24 परगना पुलिस ने कैनिंग (पश्चिम) से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक परेश राम दास के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, महिला ने बुधवार को कैनिंग के उप-मंडल पुलिस अधिकारी के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि इसी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दास ने 4 लाख रुपये के बदले उसके पति को 2023 के पंचायत चुनाव का टिकट दिलाने का वादा किया था. महिला का दावा है कि वह पैसे देने के लिए विधायक द्वारा बनाए गए एक वृद्धाश्रम में गई थी, लेकिन वहां उसका शारीरिक उत्पीड़न किया गया. उसने आरोप लगाया कि पैसे लेने के बाद विधायक ने उसके साथ बदतमीजी की और विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई. इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया गया.

महिला का दावा है कि इस घटना के बाद से वह लगातार डर के साए में जी रही है. उसने आरोप लगाया कि घटना के बाद उसने कैनिंग थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उसके परिवार का दावा है कि तत्कालीन राजनीतिक माहौल और विधायक के रसूख के कारण वे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सके.

उनके परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि दास लोगों के एक समूह को लेकर उनके घर पर धावा बोलने आए थे और कथित तौर पर उन पर बम भी फेंके थे. इस डर के कारण उन्हें तीन साल तक अपने घर से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव के बाद, उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस से संपर्क कर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई.