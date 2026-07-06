पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान, TMC सांसदों के इस्तीफे से खाली हुईं ये सीटें
सुस्षिमता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से ये सीटें खाली हुईं.
Published : July 6, 2026 at 1:20 PM IST
नई दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बड़ाईक ने उच्च सदन (राज्यसभा) के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से यह उपचुनाव कराया जा रहा है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की हार के बाद, इन नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी का साथ छोड़ दिया.
चुनाव आयोग के मुताबिक, सुस्मिता देव का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 को समाप्त होना था, जबकि सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बड़ाईक का कार्यकाल 18 अगस्त 2029 तक था.
Election Commission announces bye-election to three Rajya Sabha seats in West Bengal.— ANI (@ANI) July 6, 2026
Date of poll and counting of votes will be done on 24th July. pic.twitter.com/a9Q2PHjYyh
चुनाव आयोग द्वारा घोषित उपचुनाव के कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना 7 जुलाई को जारी की जाएगी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है. नामांकनों की जांच अगले दिन की जाएगी. उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है. मतदान 24 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. चुनाव के नतीजे उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे.
चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तारीख 27 जुलाई तय की गई है. चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र (बैलट पेपर) पर अपनी पसंद दर्ज करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा दिए गए खास बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा. आयोग ने साफ कहा है कि इन चुनावों में किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे पेन का उपयोग नहीं किया जा सकता है.
चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों (observers) की नियुक्ति करके चुनाव प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के उचित इंतजाम किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सहित सभी सदनों के उपचुनावों की खाली सीटों को अलग-अलग रिक्ति माना जाता है. इसलिए हर सीट के लिए अलग अधिसूचना जारी की जाती है और अलग से मतदान कराया जाता है, भले ही उनका चुनावी कार्यक्रम एक जैसा ही क्यों न हो.
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