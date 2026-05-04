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प. बंगाल चुनाव 2026: आसनसोल मतगणना केंद्र पर झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आसनसोल में एक काउंटिंग स्थल पर झड़प हो जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

Clashes at Asansol counting centre, police resort to lathicharge
आसनसोल मतगणना स्थल पर झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज (ANI video screenshot)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 4, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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आसनसोल (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती के दौरान सोमवार को आसनसोल के एक मतगणना स्थल पर झड़प और हिंसा भड़क गई. यह घटना आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना स्थल पर हुई, जहां पोलिंग एजेंटों के बीच हाथापाई अशांति में बदल गई. झड़प के दौरान कुर्सियों और गाड़ियों में तोड़-फोड़ की गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को इकट्ठा हुए लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा.

आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर प्रणव कुमार के अनुसार, बदमाशों ने एक राजनीतिक पार्टी के कैंप को निशाना बनाया और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने कहा, "एक राजनीतिक पार्टी के कैंप में तोड़फोड़ की गई. तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है."

यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब कड़े मुकाबले वाले चुनाव में भाजपा के पक्ष में नाटकीय रुझान दिख रहे हैं, जिसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमस के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर दी है.

चुनाव आयोग के अनुसार, समाचार लिखे जाने तक भाजपा 194 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 92 सीटों पर आगे है. शुरुआती रुझानों के अनुसार, उसकी सहयोगी बीजीपीएम एक सीट पर आगे चल रही थी.

अगर ट्रेंड बना रहा, तो भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने वाली है, जिससे तृणमूल कांग्रेस का एक दशक से ज़्यादा का राज खत्म होगा और राज्य में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आएगा, जहां 2011 से पहले 34 साल तक लेफ्ट का राज था.

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पक्का जनादेश मिलने का भरोसा जताया. उन्होंने कहा, "भाजपा 180 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी." सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "रोने दीजिए. खत्म पूरा खत्म."

उन्होंने कहा, "सभी हिंदू नरेंद्र मोदी के पक्ष में एकजुट हैं... चार राउंड की गिनती के बाद, भाजपा अपनी सरकार बना रही है. हिंदू ईवीएम का मतलब भाजपा है, मुस्लिम ईवीएम का मतलब टीएमसी है, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर को छोड़कर, जहां लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है."

राज्य में अब तक का सबसे अधिक वोटिंग दर्ज की गई थी, दूसरे फेज में 91.66 प्रतिशत और पहले फेज में 93.19 प्रतिशत वोटिंग हुई, जिससे कुल वोटिंग 92.47 प्रतिशत हो गई. 2021 के विधानसभा चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 48 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 213 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने लगभग 38 प्रतिशत वोटों के साथ 77 सीटें जीतीं, और मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी.

ये भी पढ़ें- रुझानों पर ममता बनर्जी का पहला बयान, बोलीं- BJP को जानबूझकर आगे दिखाया जा रहा

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