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अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस की छापेमारी, TMC विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी की रेड

प. बंगाल चुनाव में हार के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है.

Police raid Abhishek residence
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की (PTI VIDEO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 9:38 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की जिससे राजनीति गरमा गई. केंद्रीय बलों के साथ पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में शनिवार को अभिषेक के कालीघाट आवास की तलाशी ली.

पश्चिम बंगाल सीआईडी ​​द्वारा राज्य विधानसभा से जुड़े कथित जाली-हस्ताक्षर मामले के संबंध में बनर्जी से पूछताछ करने और कई जांच एजेंसियों द्वारा उन्हें जारी किए गए नए समन के बीच बमुश्किल दो दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पश्चिम मेदिनीपुर के शालबोनी पुलिस स्टेशन और कोलकाता पुलिस के अधिकारियों सहित पुलिस दल सुबह 3 बजे के तुरंत बाद बनर्जी के पटुआपारा आवास के बाहर पहुंचे. केंद्रीय बल के जवानों ने परिसर के बाहर मोर्चा संभाल लिया, जबकि पुलिस अधिकारियों ने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया.

टीएमसी ने आरोप लगाया कि पुलिस टीम ने ताला तोड़ दिया और बनर्जी के परिसर में प्रवेश किया. ऑपरेशन चार घंटे से अधिक समय तक जारी रहा, सुबह पुलिसकर्मी परिसर के अंदर ही रहे. आज सुबह कई अधिकारियों को आवास से बाहर आते और घर में दोबारा प्रवेश करने से पहले बाहर चर्चा करते देखा गया. आवास से बाहर आने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ताला तोड़ दिया और पूरे घर की तलाशी ली.

TMC विधायक मदन मित्रा के खिलाफ ED की रेड
अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शनिवार को टीएमसी विधायक मदन मित्रा के यहां एक कथित म्युनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कैबिनेट में पूर्व मंत्री मित्रा से जुड़े कुल सात ठिकानों पर तलाशी ली गई. मित्रा पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की कमरहाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं.

ईडी अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि मित्रा ने कमरहाटी म्युनिसिपैलिटी समेत अलग-अलग म्युनिसिपैलिटी में अलग-अलग पोस्ट के लिए अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए बिचौलियों के जरिए कैश और सोने के रूप में रिश्वत ली. उन्होंने दावा किया कि मित्रा ऐसी 125 गैर-कानूनी नियुक्तियों से जुड़े हैं.

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TAGGED:

ED RAIDS TMC MLA MADAN MITRA
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