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पाकुड़ में पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ जबरदस्त बवाल, टीएमसी-कांग्रेस के जिप सदस्यों को हिरासत में लेने आयी थी टीम

पाकुड़: पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में हुए जिला परिषद चुनाव हुआ. इसमें जीत हासिल किये 26 जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के साथ पाकुड़ पहुंच कर एक होटल में ठहरे हैं.

इसी बीच पश्चिम बंगाल पुलिस को यह सुचना मिली थी कि जिप सदस्यों को जबरन ले जाया गया है. मिली सूचना पर मालदा जिला की पुलिस पाकुड़ पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से होटल में छापेमारी की. इस दौरान जिला परिषद सदस्यों को हिरासत में लेने का प्रयास किया तो यहां सदस्यों ने हंगामा कर दिया.

जिला परिषद सदस्यों ने पश्चिम बंगाल पुलिस को सत्ताधारी दल का साथ देने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. जिप सदस्यों ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस जबरन उनको ले जाने का प्रयास कर रही है जबकि हम सभी अपने मर्जी से यहां आये हैं. इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गयी. स्थिति गंभीर देख स्थानीय पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया.

फिलहाल मामला शांत है और दर्जनों की संख्या में पहुंची बंगाल पुलिस होटल को घेरे रखा है. वहीं बंगाल पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई का विरोध पाकुड़ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी किया. इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ओर से कोई बयान नहीं दिया है लेकिन जिप सदस्यों ने हंगामा करते हुए बंगाल पुलिस पर उनसे अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. फिलहाल मामला शांत है और बंगाल पुलिस इन 26 जिला परिषद सदस्यों को अपने साथ ले जाने का योजना स्थानीय पुलिस के साथ कर रही है.

मालदा की नवनिर्वाचित जिप सदस्य सागरिका सरकार ने बताया कि आगामी 6 अक्टूबर को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होना तय है. कांग्रेस एवं टीएमसी के कुछ जिप सदस्य पाकुड़ घूमने आये हैं और एक होटल में ठहरे हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल पुलिस होटल पहुंचकर झूठा इल्जाम लगाकर हमें अपने साथ जाने के लिए दवाब बना रही थी. इस दौरान महिला जिप सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जिसका हम सभी ने खुलकर विरोध किया.

उन्होंने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल सरकार हम सभी पर पुलिस से दबाव बनाकर हमें अपनी ओर ले जाना चाहती है और इनकी मंशा पूरा कभी नहीं होगा.