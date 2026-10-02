ETV Bharat / bharat

पाकुड़ में पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ जबरदस्त बवाल, टीएमसी-कांग्रेस के जिप सदस्यों को हिरासत में लेने आयी थी टीम

पाकुड़ में पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ जिला परिषद सदस्यों ने हंगामा किया.

West Bengal Police arrived in Pakur to detain TMC and Congress Zilla Parishad members
पुलिस के साथ जिप सदस्यों का हंगामा (पाकुड़) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 11:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में हुए जिला परिषद चुनाव हुआ. इसमें जीत हासिल किये 26 जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के साथ पाकुड़ पहुंच कर एक होटल में ठहरे हैं.

इसी बीच पश्चिम बंगाल पुलिस को यह सुचना मिली थी कि जिप सदस्यों को जबरन ले जाया गया है. मिली सूचना पर मालदा जिला की पुलिस पाकुड़ पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से होटल में छापेमारी की. इस दौरान जिला परिषद सदस्यों को हिरासत में लेने का प्रयास किया तो यहां सदस्यों ने हंगामा कर दिया.

जिला परिषद सदस्यों ने पश्चिम बंगाल पुलिस को सत्ताधारी दल का साथ देने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. जिप सदस्यों ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस जबरन उनको ले जाने का प्रयास कर रही है जबकि हम सभी अपने मर्जी से यहां आये हैं. इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गयी. स्थिति गंभीर देख स्थानीय पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया.

फिलहाल मामला शांत है और दर्जनों की संख्या में पहुंची बंगाल पुलिस होटल को घेरे रखा है. वहीं बंगाल पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई का विरोध पाकुड़ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी किया. इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ओर से कोई बयान नहीं दिया है लेकिन जिप सदस्यों ने हंगामा करते हुए बंगाल पुलिस पर उनसे अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. फिलहाल मामला शांत है और बंगाल पुलिस इन 26 जिला परिषद सदस्यों को अपने साथ ले जाने का योजना स्थानीय पुलिस के साथ कर रही है.

मालदा की नवनिर्वाचित जिप सदस्य सागरिका सरकार ने बताया कि आगामी 6 अक्टूबर को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होना तय है. कांग्रेस एवं टीएमसी के कुछ जिप सदस्य पाकुड़ घूमने आये हैं और एक होटल में ठहरे हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल पुलिस होटल पहुंचकर झूठा इल्जाम लगाकर हमें अपने साथ जाने के लिए दवाब बना रही थी. इस दौरान महिला जिप सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जिसका हम सभी ने खुलकर विरोध किया.

उन्होंने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल सरकार हम सभी पर पुलिस से दबाव बनाकर हमें अपनी ओर ले जाना चाहती है और इनकी मंशा पूरा कभी नहीं होगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य मंगली चौधरी के पति ने मालदा पुलिस से या लिखित शिकायत की थी कि उसकी पत्नी को जबरन कुछ जिला परिषद सदस्य अपने साथ ले गये हैं. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक होटल पहुंची और इस दौरान बंगाल पुलिस एवं जिला परिषद सदस्यो के बीच जबरदस्त हंगामा हो गया. स्थिति बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस ने कमान संभाला और मामले को शांत कराया. इस हंगामे के बाद बंगाल पुलिस होटल से बैरंग वापस लौटी और मंगली चौधरी सहित अन्य जिप सदस्यों को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने का योजना बना रही है.

बता दें कि मालदा जिला में कुल 43 जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं. जिसमें से कांग्रेस के 5 एवं टीएमसी के 19 सदस्य पाकुड़ पहुंचे. इन नव निर्वाचित सदस्यों का दावा है कि उनके साथ अन्य टीएमसी के सदस्य हैं जो चुनाव के दिन एक स्थान पर जुटेंगे. टीएमसी सदस्यों का दावा है कि मालदा जिला में हुए जिला परिषद सदस्यों में भाजपा ने 4, टीएमसी ने 34 एवं कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है.

इसे भी पढ़ें- बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद दीपक प्रकाश और एसडीपीओ के बीच बहस, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

इसे भी पढ़ें- गरीबों के घर टूटे तो राजद कार्यालय क्यों बचा? एचईसी जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर देर शाम फिर हंगामा

इसे भी पढ़ें- रांची में मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने दर्ज कराया एफआईआर, चुटिया थाना में हुआ था हंगामा

TAGGED:

पुलिस के साथ जिप सदस्यों का हंगामा
TMC CONGRESS ZILLA PARISHAD MEMBERS
WEST BENGAL POLICE
PAKUR
COMMOTION WITH POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.