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बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, TMC नेता जहांगीर खान का करीबी गिरफ्तार

सैदुल की क्षेत्र में काफी पकड़ मानी जाती है. वह लंबे समय से फाल्टा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और पहले फाल्टा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष रह चुके हैं. पहले से ही उन्हें गिरफ्तार किए जाने की अटकलें लग रही थीं.

फाल्टा में दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी; हालांकि, गड़बड़ियों की वजह से इस विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया था. 21 मई को यहां दोबारा वोटिंग होनी है. सैदुल—जिन्हें तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान का "दाहिना हाथ" कहा जाता है—को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, फाल्टा थाने में सैदुल खान के खिलाफ जान से मारने की धमकी समेत कई गंभीर आरोप दर्ज किए गए थे. खबर है कि पुलिस ने इन शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

कोलकाता: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तय कार्यक्रम को लेकर फाल्टा में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है. कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल नेता जहांगीर खान के करीबी रिश्तेदार सैदुल खान को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में फाल्टा पुलिस स्टेशन में सैदुल खान के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थीं. शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थीं और उन्हें कई तरह से डराया-धमकाया गया था. पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर जांच शुरू की. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जांच में काफी सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

इस घटना का राजनीतिक महत्व इस बात से और बढ़ गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 16 मई को फाल्टा में एक पब्लिक रैली करने वाले हैं. कुछ राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले हुई यह गिरफ्तारी एक खास संदेश देती है. इस कार्रवाई को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि प्रशासन कानून और व्यवस्था के मामलों में सख्त रवैया अपना रहा है.

कई लोगों का मानना ​​है कि मौजूदा हालात में प्रशासन की कार्यविधि से एक नया राजनीतिक माहौल बन सकता है. फिर भी, न तो जहांगीर खान और न ही उनके करीबी लोगों ने अब तक इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.

सैदुल खान की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए खास जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. मुख्यमंत्री की रैली के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी खास ध्यान दे रहा है.

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