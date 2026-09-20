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नंदीग्राम के बाद रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार की भी हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने कहा उन पर पांच साल पहले दर्ज किया गया था मामला. पढ़ें पूरी खबर.

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प.बंगाल कांग्रेस के नेता उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद विचार विमर्श करते हुए (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 7:11 AM IST

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कोलकाता : नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल कर चुके कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार की भी गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तारी निर्दलीय उम्मीदवार की हुई है. पांच साल पहले उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल में रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार को शनिवार को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प से जुड़े पांच साल पुराने मामले में की गई है. उनका नाम सैफुल इस्लाम है. वह हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी से जुड़े हैं.

एक दिन पहले कांग्रेस के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी हुई थी. उन्हें उस इलाके में जमीन अधिग्रहण के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान दर्ज लगभग दो दशक पुराने मामले में पकड़ा गया था.

छह अक्टूबर को होने वाले ये दो उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी (उन्होंने भवानीपुर के साथ-साथ यह सीट भी जीती थी), जबकि रेजीनगर सीट तब खाली हुई जब कबीर ने 2026 के विधानसभा चुनावों में दोनों सीटें जीतने के बाद नौदा सीट अपने पास रखी.

एजेयूपी ने रेजीनगर उपचुनाव के लिए कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा है.एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "बेहरामपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सैफुल इस्लाम को पिछले विधानसभा चुनाव के समय के एक मामले में गिरफ्तार किया, जब दो गुटों के बीच झड़प हुई थी."उन्होंने कहा कि इस्लाम का नाम इस मामले में शामिल था.

दिलचस्प बात यह है कि बहरामपुर पुलिस ने शनिवार को एजेयूपी प्रमुख को नोटिस भेजकर सोमवार को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया. यह नोटिस दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की कथित साजिश के मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में भेजा गया है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मामला 14 सितंबर को तब दर्ज किया गया था, जब पुलिस ने हाल ही में बहरामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की थी. पुलिस का दावा है कि बातचीत से दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की संभावित साजिश का संकेत मिलता है. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले में एक पुलिस पिकेट पर वाहनों की जांच के दौरान एजेयूपी के राज्य सचिव आशिक इकबाल को भारी मात्रा में नकली मुद्रा और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि इकबाल के साथ यात्रा कर रहे एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है.

इस बीच बहरामपुर पुलिस ने आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और नौदा के विधायक हुमायूं कबीर को एक औपचारिक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें 21 सितंबर को बहरामपुर पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है.इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, "गौरमपुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने मुझे 21 तारीख के लिए बुलाया है. मैं जाऊंगा. मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या कहना चाहते हैं. पुलिस का काम बस बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद करना रह गया है. उन्होंने मेरी पार्टी के करीब 50 से 55 अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को फंसाया है और झूठे आरोप व मनगढ़ंत मामले दर्ज करके उन्हें परेशान कर रहे हैं."

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