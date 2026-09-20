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नंदीग्राम के बाद रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार की भी हुई गिरफ्तारी

प.बंगाल कांग्रेस के नेता उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद विचार विमर्श करते हुए ( ANI )

कोलकाता : नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल कर चुके कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार की भी गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तारी निर्दलीय उम्मीदवार की हुई है. पांच साल पहले उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल में रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार को शनिवार को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प से जुड़े पांच साल पुराने मामले में की गई है. उनका नाम सैफुल इस्लाम है. वह हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी से जुड़े हैं. एक दिन पहले कांग्रेस के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी हुई थी. उन्हें उस इलाके में जमीन अधिग्रहण के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान दर्ज लगभग दो दशक पुराने मामले में पकड़ा गया था. छह अक्टूबर को होने वाले ये दो उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गए थे क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी (उन्होंने भवानीपुर के साथ-साथ यह सीट भी जीती थी), जबकि रेजीनगर सीट तब खाली हुई जब कबीर ने 2026 के विधानसभा चुनावों में दोनों सीटें जीतने के बाद नौदा सीट अपने पास रखी. एजेयूपी ने रेजीनगर उपचुनाव के लिए कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा है.एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "बेहरामपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सैफुल इस्लाम को पिछले विधानसभा चुनाव के समय के एक मामले में गिरफ्तार किया, जब दो गुटों के बीच झड़प हुई थी."उन्होंने कहा कि इस्लाम का नाम इस मामले में शामिल था.