ETV Bharat / bharat

असीम मंडल दस्ते के आखिरी दो मोहरे भी गिरफ्तार, पति पर 5 लाख और पत्नी पर 2 लाख का इनाम

रांची: एक करोड़ के इनामी नक्सली रहे असीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद उसके दस्ते के दो आखरी सदस्य भी पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं. बंगाल पुलिस ने नक्सल दंपती मंगल सिंह सरदार और उसकी पत्नी मालती मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले असीम मंडल को भी बंगाल पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया था.

खत्म हुआ असीम का दस्ता

नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने झारखंड में सक्रिय रहे दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सलियों में पांच लाख रुपये का इनामी मंगल सिंह सरदार उर्फ मंगल महतो उर्फ समीर उर्फ पांडेय और उसकी पत्नी मालती शामिल हैं.

गिरफ्तार मंगल सिंह सरदार पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के बेलपहाड़ी थाना क्षेत्र के बिदरी गांव का रहने वाला है. वह संगठन में एसजेसीएम (स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर) स्तर का नक्सली है. उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है. पुलिस के अनुसार, मंगल के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से वांटेड था. वहीं, उसकी पत्नी मालती भी नक्सली संगठन में सक्रिय थी. वह झाड़ग्राम जिले के गोपीवल्लभपुर इलाके की रहने वाली है.

नक्सली मालती पर दर्ज है 11 मामले

मालती संगठन में एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) के तौर पर काम कर रही थी. उस पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित है. उसके खिलाफ भी 11 मामले दर्ज हैं. पुलिस अब दोनों से हथियार और गोला-बारूद को छिपाकर रखे गए ठिकानों (डंप) के बारे में पूछताछ कर रही है. पूछताछ के आधार पर हथियार, कारतूस और अन्य सामान की बरामदगी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने दोनों के बंगाल में गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है.