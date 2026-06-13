बिहार में बड़ा सड़क हादसा, NH-31 पर पश्चिम बंगाल के मजदूरों से भरी बस पलटी..35 घायल
कटिहार में बड़ा सड़क हादसा, NH-31 पर पश्चिम बंगाल के यात्रियों से भरी एक बस सड़क पर पलट गई, जिसमें करीब 35 यात्री घायल हुए.
Published : June 13, 2026 at 11:39 AM IST
कटिहार: कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर जुराबगंज के पास शनिवार की सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. नवादा जिले से पश्चिम बंगाल के कूचबिहार (दिनहाटा) जा रही एक बस तेज रफ्तार में सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. बस में सवार अधिकांश यात्री नवादा की ईंट-भट्टों में मजदूरी कर घर लौट रहे थे.
60 यात्री सवार, 35 से अधिक घायल: बस ड्राइवर कृष्ण दास ने बताया कि बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी. हादसे में 35 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए. घायलों में लगभग एक दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी यात्री एक ही गांव के रहने वाले थे और बस रिजर्व कर कर यात्रा कर रहे थे.
'हम लोग नवादा से आ रहे थे और दिनाटा (पश्चिम बंगाल के कूचबिहार) जा रहे थे. बस में 60 के आसपास यात्री थे, सभी लोग मजदूर है. हमारे लेन में कार घुस गई, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और बस पलट गई.'' - कृष्ण दास, बस ड्राइवर
घायलों को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इलाज: घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ केंद्र डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल रेफर किया गया. कुछ की स्थिति नाजुक होने पर उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भी भर्ती कराया गया.
''करीब 22 से 25 मरीज अस्पताल में आए थे. जिसमें से 15 मरीजो को इलाज के बाद यहां से रेफर किया गया था. 7 से 10 मरीज सामान्य अवस्था में थे, जिनका उपचार किया गया और कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है.'' - विनीत कुमार, डॉक्टर, कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ केंद्र
बोकुल मियां समेत पूरा परिवार घायल: घायलों में बोकुल मियां भी शामिल हैं, जो अपनी पत्नी, भाई और बच्चों के साथ बस में सवार थे. उन्होंने हादसे का सामना किया. अन्य घायल मजदूर कृष्ण दास और आजादुल ने बताया कि अचानक सामने आई कार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई. उनके अनुसार कई लोगों के हाथ-पैर टूट गए हैं.
"बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ-पैर टूट गये हैं. अभी तक किसी के मौत की जानकारी नहीं मिली है. हालांकि कई की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. मैं भी अपनी पत्नी भाई और बच्चों के साथ बस पर सवार था."-बोकुल मियां, घायल
अभी तक किसी की मौत नहीं: हादसे में अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं है, हालांकि कई घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है. दुर्घटना के कारण एनएच-31 पर यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह बाधित रहा. सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कोढ़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य संचालित किया और बाद में क्षतिग्रस्त बस को हटाकर यातायात बहाल किया.
ईंट-भट्ठे से लौट रहे थे मजदूर: सभी घायल मजदूर पश्चिम बंगाल के दिनहाटा क्षेत्र के निवासी हैं. वे बिहार के नवादा जिले में ईंट-भट्ठों पर काम करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे. लंबे समय तक मजदूरी के बाद परिवार सहित घर जाने की खुशी बीच सड़क दुर्घटना में बदल गई.
पुलिस जांच शुरू, कारणों का पता लगाया जाएगा: कोढ़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस चालक की लापरवाही या तेज रफ्तार दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकता है. प्रशासन ने घायलों के उचित इलाज और परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.
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