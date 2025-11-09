West Bengal: वृद्धाश्रमों में रहने वालों का क्या होगा, SIR में कैसे भाग लेंगे ? बुजुर्गों से जानें
Published : November 9, 2025 at 9:22 PM IST
आसनसोल/ दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. चुनाव आयोग सटीक और संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए तत्पर है. इसी तरह, बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म दे रहे हैं. यह काम 4 नवंबर से जोर-शोर से शुरू हो गया है.
एसआईआर को लेकर हर मोहल्ले में चर्चाएं चल रही हैं. हर कोई इसी कयास में लगा है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा और किसका नहीं. लेकिन इस सबके बावजूद, शहर के एक कोने में रहने वाले बुजुर्गों के एक समूह में SIR को लेकर कोई उत्साह नहीं दिख रहा है. कई लोगों को तो यह भी याद नहीं कि उन्होंने अपना पता कहां बदला है, आखिरी बार कहां वोट दिया था, उनके पास कौन से दस्तावेज हैं वगैरह. परिवार वाले इसका हिसाब नहीं रखते. जब BLO उनके घर आएगा, तो क्या उनके बच्चों को वृद्धाश्रम में रह रहे अपने माता-पिता याद होंगे? यह अब बड़ा सवाल है.
ईटीवी भारत की टीम ने आसनसोल और दुर्गापुर में दो वृद्धाश्रमों का दौरा किया. इस दौरान SIR को लेकर यहां रहने वालों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिलीं.
आसनसोल के हीरापुर के सूर्यनगर में स्थित ढाकेश्वरी वृद्धाश्रम. यह वृद्धाश्रम कभी ढाकेश्वरी कॉटन मिल के एक बड़े से आवास में बना था. इलाके के कुछ लोगों ने इन वृद्धों की देखभाल की है. कुछ लोग बहुत कम पैसे दे पाते हैं, तो कुछ परिवार तो पूछते भी नहीं. इस वृद्धाश्रम में 22 लोग रहते हैं. कई लोग SIR को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं. कई लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया.
बीएलओ मेरा नाम कैसे दर्ज करेंगे...
ढाकेश्वरी वृद्धाश्रम में रहने वाली वंदना बोस ने कहा, "मैं कोलकाता के मोमिनपुर में वोट देती थी. मैं यहां 9 साल से रह रही हूं. मुझे वोटर कार्ड भी यहीं मिला. मैं वोट देने भी नहीं जाती. मुझे पुराना बूथ या पार्ट नंबर याद नहीं है. मुझे ढूंढने वाला कोई नहीं है. इसलिए, मुझे नहीं पता कि वहां बीएलओ मेरा नाम कैसे दर्ज करेंगे. आगे क्या होगा? वे मुझे देश से निकाल देंगे."
वंदना देवी की तरह, वृद्धाश्रम में रहने वालीं बानी बागची ने भी यही अफसोस जताया. वह झारखंड में रहती थीं. उनके पति डॉक्टर थे. बाद में, वह दुर्गापुर आ गईं. कभी झारखंड में वोट देती थीं, कभी दुर्गापुर में. अपनी उम्र की वजह से, उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कब और कहां वोट दिया था. यानी, उन्हें याद नहीं कि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम कहां था.
बीएलओ मेरे घरवालों का पता कैसे लगाएगा?
बानी बागची ने कहा, "मेरे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड भी है. लेकिन सब यहीं बने हैं. अगर इन दस्तावेजों से SIR हो गया तो सब ठीक है. वरना दुर्गापुर में तो कोई बचा ही नहीं. बीएलओ मेरे घरवालों का पता कैसे लगाएगा?"
106 साल की माया मुखर्जी ठीक से सुन नहीं पातीं. फिर भी उनके पास बहुत ज्ञान है. पास में रहने वाले कालू दास ने कहा, "मैं उनके बगल में रहता हूं. वह बहुत दुख की बातें करती हैं. अब घर से कोई उनका हालचाल नहीं पूछता. शायद छह महीने में एक बार कोई फोन करके उन्हें बता देता है. उनके SIR कैसे होंगे? उन्हें पता ही नहीं कि वोटर लिस्ट कहां है या दस्तावेज कहां हैं."
वृद्धाश्रम देखने आए स्थानीय निवासी नीलकंठ मलिक ने कहा, "कई लोग अपने माता-पिता को इस वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं और उनकी सुध भी नहीं लेते. कई लोग खाने के लिए थोड़े पैसे भेजते हैं. महीनों तक कोई नहीं आता. उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा और उनका SIR कैसे होगा? क्या जो बच्चे अपने माता-पिता की देखरेख नहीं करते हैं, वे अपने माता-पिता का SIR करवाएंगे? वे उनका नाम भूल गए हैं. क्या वे उनके लिए फिर से SIR करवाएंगे?"
दुर्गापुर के वृद्धाश्रम में रहते हैं 36 लोग
दुर्गापुर अनुमंडल के अंडाल के खंडारा इलाके में स्थित एक और वृद्धाश्रम में भी ऐसी ही स्थिति है. उस वृद्धाश्रम में लगभग 36 लोग रहते हैं. इसी तरह, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने पहले जहां वोट दिया था, वहां से उनके दस्तावेज जमा हो गए हैं या नहीं, या फिर जब बीएलओ उनके पुराने घर आता है, तो उनका फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं? कुछ निवासी इस बात को लेकर संशय में हैं.
वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग ने कहा, "बीएलओ आएगा भी तो पता नहीं चलेगा. अगर मैंने फॉर्म दे भी दिया तो भी नहीं कह सकता कि आएगा या नहीं. इसलिए पता नहीं नाम क्या होगा." हालांकि, एक अन्य निवासी ने कहा, घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है. जब सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की है तो सबके लिए व्यवस्था जरूर की जाएगी.
हालांकि, प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहा है. आसनसोल उपखंड प्रशासक विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा, "हम अक्सर वृद्धाश्रमों, बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों जैसी जगहों पर शिविर लगाते हैं. इसी तरह, विभिन्न वृद्धाश्रमों में एसआईआर शिविर लगाए जाएंगे." उन्होंने आगे कहा, "हम नहीं चाहते कि किसी का नाम छूटे. हम चाहते हैं कि सभी वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हों. हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे."
