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पश्चिम बंगाल समेत भारत के ये 5 राज्य मलेरिया के मामले में सबसे आगे, लक्षद्वीप, सिक्किम सबसे कम प्रभावित

भारत में मलेरिया के मामले में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा सबसे आगे हैं. वहीं लक्षद्वीप, सिक्किम सबसे कम प्रभावित हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

malaria burden states in India Lakshadweep, Sikkim among least affected
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 2:52 PM IST

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नई दिल्ली: मलेरिया नाम की बीमारी कई राज्यों के लिए अब भी चुनौती बनी हुई है. हर मानसून में, लाखों भारतीयों को जाना-पहचाना खतरा बाढ़ से निपटना पड़ता है. उसके बाद पनपने वाले मच्छरों से भी बचना पड़ता है.

मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और लिम्फेटिक फाइलेरिया जैसी बीमारियां, खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों, आदिवासी इलाकों और बाढ़ की आशंका वाले राज्यों में, एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई हैं.

क्योंकि ये बीमारियां तेजी से फैलती हैं और स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत ज्यादा दबाव डालती हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना ​​है कि भारत की बीमारी नियंत्रण करने की रणनीति के लिए जीवन बचाने वाली दवाओं की लगातार सप्लाई जरूरी है.

पांच राज्यों में मलेरिया का खतरा
ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी डेटा के मुताबिक, पिछले तीन सालों में भारत में मलेरिया के सबसे ज्यादा बोझ वाले पांच राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा हैं, जबकि लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर और पुडुचेरी सबसे कम प्रभावित राज्यों में से हैं.

डेटा में आगे कहा गया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में, पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा मलेरिया हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां 2023 में 23,428 मामले, 2024 में 19,497 और 2025 में 18,872 मामले सामने आए. मानसून के दौरान मामले लगातार बढ़े. सितंबर 2023 में 6,094, सितंबर 2024 में 5,510 और अगस्त 2025 में 4,020 तक पहुंच गए, और दिसंबर आते-आते घट गए. यह जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत ईटीवी भारत को दिए गए आरटीआई के जवाब में सरकारी डेटा में दी गई है.

वेक्टर जनित रोग के कारण पिछले तीन सालों में देश भर में कुल 142 मौतें हुईं, जिसमें महाराष्ट्र 56 मौतों के साथ राज्यों की सूची में सबसे आगे है. उसके बाद मिजोरम (17), ओडिशा (14), केरल (10) और छत्तीसगढ़ (9) में मौतें हुईं.

ओडिशा का क्या है हाल
ओडिशा में सबसे ज्यादा केसलोड रिपोर्ट होते रहे. 2023 में 32,064 केस, 2024 में 56,330 और 2025 में 37,665 केस दर्ज किए गए. राज्य में अगस्त 2023 (8,016 केस), जुलाई 2024 (14,293) और जून 2025 (11,916) में सबसे ज्यादा महीने का बोझ देखा गया, जो सीजनल ट्रांसमिशन (मौसमी संचरण) की शुरुआती शुरुआत का संकेत है.

झारखंड में क्या है स्थिति
झारखंड 2023 में 29,014 केस, 2024 में 32,533 और 2025 में 31,035 केस के साथ एक और बड़ा एंडेमिक राज्य बना रहा. महीने का संक्रमण जून 2023 (11,405 केस), सितंबर 2024 (5,264) और अगस्त 2025 (4,804) में सबसे ज्यादा था.

छत्तीसगढ़ में बीमारी के मामले
छत्तीसगढ़ में 2023 में 19,461 केस, 2024 में 24,887 और 2025 में 18,497 केस रिपोर्ट हुए. इसका सबसे ज़्यादा महीने के केसलोड जुलाई 2023 (4,047 केस), जुलाई 2024 (5,525) और जून 2025 (4,374) में रिकॉर्ड किया गया.

त्रिपुरा भी प्रभावित राज्यों में शामिल
त्रिपुरा भी पांच सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है, जहां 2023 में 18,048 केस, 2024 में 6,924 और 2025 में 4,552 केस रिकॉर्ड किए गए. राज्य में ट्रांसमिशन जुलाई 2023 (4,837 केस), जून 2024 (2,741) और जून 2025 (1,913) में चरम पर था, जिसके बाद साल के बाकी समय में इसमें लगातार कमी आई.

लक्षद्वीप में कोई मामला सामने नहीं आया
दूसरी ओर, लक्षद्वीप में तीन साल के दौरान मलेरिया का कोई मामला सामने नहीं आया. सिक्किम में 2023 में सिर्फ 6 केस, 2024 में 5 और 2025 में 12 केस दर्ज हुए. लद्दाख में क्रम अनुसार 5, 7 और 7 केस दर्ज हुए, जबकि मणिपुर में 2023 में 25, 2024 में 26 और 2025 में 67 केस दर्ज हुए. पुडुचेरी भी कम बोझ वाला इलाका रहा, जहां 2023 में सिर्फ 4 केस, 2024 में 9 और 2025 में 15 केस दर्ज हुए.

मलेरिया के केस
देश भर में, भारत में 2023 में मलेरिया के 181,785 केस और 56 मौतें, 2024 में 207,855 केस और 45 मौतें, और 2025 में 168,414 केस और 41 मौतें दर्ज हुईं. महीने के हिसाब से ट्रेंड दिखाता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान मलेरिया का फैलाव लगातार तेज होता है, ज्यादातर स्थानिक राज्यों में जुलाई और सितंबर के बीच सबसे ज्यादा केस दर्ज होते हैं और अक्टूबर के बाद से कम हो जाते हैं.

सबसे ज्यादा और सबसे कम प्रभावित राज्यों के बीच का अंतर यह दिखाता है कि भारत में मलेरिया तेजी से कुछ ही इलाकों में फैल रहा है. इससे ज्यादा फैलने वाले इलाकों में लक्षित निगरानी, मच्छरों पर नियंत्रण और जल्दी निदान की जरूरत पर जोर पड़ता है. साथ ही दूसरी जगहों पर इसे खत्म करने में भी मदद मिल रही है.

केंद्र सरकार की नजर
ईटीवी भारत से बात करते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉ. संजय रॉय ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में मलेरिया की स्थिति पर नजर रखती है. डॉ. रॉय ने कहा, "हम समय-समय पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह भेजते रहते हैं. हाल ही में, हमने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मलेरिया खत्म करने की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक सलाह भेजी है."

मच्छरों से होने वाली बीमारियों को कम करने के बारे में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक नई बातचीत में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त वर्श 2026-27 से नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल (NCVBDC) के तहत तीन मुख्य एंटी-मलेरिया दवाओं की खरीद को विकेंद्रीकरण करने के बारे में बताया है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद इस बातचीत के मुताबिक, सभी उम्र के ग्रुप के लिए आर्टेमिसिनिन-बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी विद सल्फाडॉक्सिन-पाइरीमेथामाइन (ACT-SP), आर्टेमिसिनिन-बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी विद आर्टेमेथर-ल्यूमेफैंट्रिन (ACT-AL), और इंजेक्शन आर्टेसुनेट की खरीद अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बजाय राज्यों द्वारा की जाएगी.

मलेरिया से बचाव जरूरी
मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे अपनी जरूरतों का ध्यान से आकलन करें और NCVBDC वेबसाइट पर उपलब्ध तय तकनीकी निर्देश के अनुसार दवाएं खरीदें. राज्यों को औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली(DVDMS) पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी रेगुलर अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि उपलब्धता की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सके.

एडवाइजरी में स्टॉक और एक्सपायरी डेट की बारीकी से मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया है, और राज्यों को बची हुई दवाओं को दूसरी स्वास्थ्य सुविधा, जिलों या राज्यों में बांटने का निर्देश दिया गया है ताकि बर्बादी को रोका जा सके. इसमें आगे कहा गया है कि खरीद में सामान्य वित्त नियम (GFR), खरीद मैनुअल और व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा.

NCVBDC के एडिशनल डायरेक्टर डॉ. प्रणब ज्योति भुयान के साइन किए हुए पत्र में कहा गया है कि, इन दवाओं की खरीद के लिए फंड नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP) के तहत दिए जाएंगे.

नोट: वेक्टर जनित रोग (Vector-borne diseases) वे संक्रामक बीमारियां हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होती हैं और इन्हें मच्छर, टिक (killni) और मक्खियों जैसे जीवित वाहकों (vectors) के माध्यम से एक व्यक्ति या जानवर से दूसरे में फैलाया जाता है.

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