पश्चिम बंगाल: BLO ऐप में फिर से नया ऑप्शन जोड़ा गया, SIR से जुड़े सभी कार्य बहिष्कार की चेतावनी
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम के पहले फेज में बीएलओ ने चुनाव आयोग के लगातार नए निर्देशों का विरोध किया था.
Published : December 20, 2025 at 9:58 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के काम का पहला फेज पूरा हो गया है. ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश कर दी गई है. इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ऐप में फिर से एक नया 'ऑप्शन' जोड़ दिया गया है. इसके विरोध में बीएलओ राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने आवाज उठाई है.
विरोध में उन्होंने आज से विशेष गहन पुनरीक्षण के काम का बॉयकॉट (बहिष्कार) करने की चेतावनी दी है. बीएलओ ने 22 और 23 दिसंबर को सीईओ के ऑफिस तक एक और मार्च निकालने का भी आह्वान किया है.
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम के पहले फेज में बीएलओ ने चुनाव आयोग के लगातार नए निर्देशों का विरोध किया था. अब, ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी, बीएलओ ऐप में एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जो कि 'री-वेरिफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज' (तार्किक विसंगति) है. यह नया ऑप्शन शनिवार सुबह से बीएलओ ऐप पर दिख रहा है.
जिन लगभग 32 लाख वोटर्स की पहचान 'अनमैप्ड' के तौर पर हुई है, उनमें से कई में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं. यानी, नामों की स्पेलिंग में गलतियां हैं या उनके पिता की उम्र के मुकाबले उम्र में 15 साल या उससे कम का अंतर है. कमीशन ने कहा है कि इन वोटर्स के डेटा को दोबारा जांचने या चेक करने के लिए बीएलओ ऐप में यह नया ऑप्शन दिया गया है. बीएलओ को इन नामों को फिर से वेरिफाई करना होगा और ऐसे वोटर्स की पहचान करनी होगी.
बीएलओ को यह कन्फर्म करना होगा कि ये वोटर्स 2002 में रजिस्टर्ड वोटर थे, लेकिन छोटी-मोटी गलतियों की वजह से 2025 में उनके नाम मैप नहीं हो पाए. इसके अलावा, बीएलओ को उन लोगों के लिए एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिनके नाम पहचाने गए हैं. ऐसे में इन वोटर्स को हियरिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा.
इस मामले में इलेक्शन वर्कर्स और बीएलओ यूनिटी फोरम के जनरल सेक्रेटरी स्वपन मंडल ने कहा, "आज सुबह बीएलओ ऐप में एक नया ऑप्शन आया. पहले एक ऑप्शन था, जिसे अब थोड़ा बदल दिया गया है. 'लॉजिकल डिस्क्रपेंसी' ऑप्शन को बदलकर 'लॉजिकल डिस्क्रपेंसी को री-वेरिफाई' कर दिया गया है. बीएलओ को भेजी गई ड्राफ्ट लिस्ट में कुछ वोटर्स को 'अनमैप्ड' मार्क किया गया है.
जिन लोगों का 2002 का डेटा उनके 2020 के डेटा से लिंक नहीं हो पाया, उनकी लिस्ट बीएलओ को भेज दी गई है. कहा गया है कि अगर 2024 या 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल वोटर्स के नाम में कोई स्पेलिंग की गलती है, तो उनके नाम वोटर लिस्ट में अपलोड या जुड़वाने होंगे. इसके साथ ही, वोटर को अपने माता-पिता या दादा-दादी से अपने रिश्ते को साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. साथ ही, अगर मिडिल नेम या लास्ट नेम में कोई अंतर है, तो उनके नाम अपलोड करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे."
उन्होंने आगे कहा, "यह काम करते समय बीएलओ को एक अंडरटेकिंग पर साइन करना होगा और एक लेटर भी लिखना होगा जिसमें साफ-साफ बताया जाएगा कि उस वोटर का नाम मैप क्यों किया गया. लेटर में साफ-साफ बताना होगा कि किस आधार पर या किस सबूत के साथ वोटर का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में जोड़ा गया. इसलिए, जिन लोगों के नाम इस तरह से वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, उन्हें हियरिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा."
इस बीच, BLO अधिकार सुरक्षा मंच ने BLO ऐप में इस नए ऑप्शन को जोड़ने का विरोध किया है. उन्होंने आज राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस में CEO मनोज कुमार अग्रवाल के नाम एक लेटर भी भेजा है, जिसमें साफ कहा गया है कि उन पर हर दिन नए काम थोपे जा रहे हैं.
उन्होंने चेतावनी दी है कि वे आज से SIR से जुड़े सभी कामों का बायकॉट करेंगे. मंच की ओर से तनुश्री मोदक भट्टाचार्य ने कहा, "हर सुबह हम उठते हैं तो देखते हैं कि BLO ऐप में एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है. फिर हमें इसे इस्तेमाल करने के लिए प्ले स्टोर से अपडेट करना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि, 11 दिसंबर को BLO ने अपने सभी काम पूरे किए और वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश करने में मदद की. इसके बावजूद, उन पर एक्स्ट्रा काम का बोझ क्यों डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि, मंच इसका विरोध कर रहा है.
इसलिए, आज सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल को एक लेटर लिखकर SIR के काम का बायकॉट करने के हमारे फैसले के बारे में बताया गया है." इसके अलावा, इसके विरोध में बीएलओ राइट्स प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म ने 22 और 23 दिसंबर को सीईओ के ऑफिस में एक और प्रदर्शन का आह्वान किया है.
