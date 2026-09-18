ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : नंदीग्राम के कांग्रेस उम्मीदवार गिफ्तार, ममता ने आज ही किया था समर्थन देने का ऐलान

नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार किया गया है.

Congress candidate from Nandigram, Milan Pradhan.
नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान (WB Congress)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिए जाने की घोषणा के कुछ समय बाद की कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लेने का पार्टी ने दावा किया है.

पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट में दावा करते हुए कहा है कि उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किया गया.

(अपडेट जारी)

TAGGED:

कांग्रेस उम्मीदवार गिफ्तार
नंदीग्राम विधानसभा सीट उपचुनाव
पश्चिम बंगाल राजनीति
ममता बनर्जी
WEST BENGAL NANDIGRAM BYPOLL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.