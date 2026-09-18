पश्चिम बंगाल : नंदीग्राम के कांग्रेस उम्मीदवार गिफ्तार, ममता ने आज ही किया था समर्थन देने का ऐलान
नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार किया गया है.
Published : September 18, 2026 at 7:10 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कांग्रेस को समर्थन दिए जाने की घोषणा के कुछ समय बाद की कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लेने का पार्टी ने दावा किया है.
पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट में दावा करते हुए कहा है कि उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किया गया.
Kolkata, West Bengal: Congress claims that the party candidate Milan Pradhan has been arrested "within just a few hours after Mamata Banerjee extended her support to him."— ANI (@ANI) September 18, 2026
(Picture Source: WB Congress) pic.twitter.com/JuDjRdsU31
(अपडेट जारी)