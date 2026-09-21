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पश्चिम बंगाल उपचुनाव: नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार ने कोर्ट से सुरक्षा मांगी, कल सुनवाई होगी

नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने अपने खिलाफ लंबित मामलों की डिटेल्स मांगी है.

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पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में इस विधानसभा सीट उपचुनाव से पहले पार्टी उम्मीदवार मिलन प्रधान के लिए प्रचार करते हुए (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 2:53 PM IST

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कोलकाता: नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कोर्ट में अपने खिलाफ किसी भी दूसरे पेंडिंग केस की डिटेल्स बताने की अर्जी दी है और आगे पुलिस की परेशानी से बचने के लिए ज्यूडिशियल प्रोटेक्शन मांगा है.

उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने सोमवार को पिटीशन दी और कल यानी मंगलवार को सुनवाई की रिक्वेस्ट की. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने भरोसा दिलाया है कि मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. मिलन प्रधान को 18 सितंबर को 19 साल पुराने पांच केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. उनके वकील ने कहा कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खिलाफ पांच और केस हैं. उन्होंने इन मामलों के लिए भी प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट की है.

नंदीग्राम उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है. पिछले शुक्रवार सुबह, तृणमूल उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया. उन्होंने शुक्रवार दोपहर नबन्ना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली. इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा की. इस घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर चांदीपुर स्टेशन की पुलिस ने मिलन को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह घर-घर जाकर प्रचार कर रहे थे.

पुलिस का दावा है कि वह 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े कई मामलों में 19 साल से फरार था और उसने कभी कोर्ट से बेल नहीं मांगी थी. हालांकि कांग्रेस और विपक्षी खेमे ने उपचुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए. पूर्व सांसद और सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने गिरफ्तारी में पुलिस के रोल को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी कड़ी आलोचना की.

कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है. नंदीग्राम वह सीट है जिसे सुवेंदु अधिकारी ने जीता था. उनके सीट छोड़ने की वजह से उपचुनाव हो रहा है. वोटिंग से ठीक पहले, नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर रोज नए राजनीतिक विवाद सामने आ रहे हैं, और यह मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है.

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