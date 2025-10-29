ETV Bharat / bharat

बंगाल नगर निगम भर्ती घोटाला: ED ने कोलकाता के कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा, 1.2 करोड़ रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को भी दक्षिण कोलकाता के तारातला इलाके में एक कारोबारी के आवास पर अपनी तलाशी जारी रखी.

ED
प्रवर्तन निदेशालय (फाइल फोटो)
By PTI

Published : October 29, 2025 at 3:51 PM IST

कोलकाता: दक्षिण कोलकाता के तारातला इलाके में एक कारोबारी के आवास पर मंगलवार को कई गई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी बुधवार को भी जारी है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को भी दक्षिण कोलकाता के तारातला इलाके में एक कारोबारी के आवास पर अपनी तलाशी जारी रखी और भारी मात्रा में बेहिसाबी धन जब्त किया. जानकारी के मुताबिक ED ने अब तक 1.2 करोड़ रुपये जब्त किए हैं और धन की गिनती जारी है.

भारी मात्रा में नकदी जब्त
अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "हमने नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में कल छापेमारी शुरू की थी. हमने भारी मात्रा में नकदी जब्त की है, जिसकी गिनती जारी है." केंद्रीय जांच एजेंसी ने शहर भर में कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है. गौरतलब है कि ईडी कई महीनों से नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहा है और इससे पहले कई लोगों को गिरफ्तार कर चुका है.

कोलकाता में कई अन्य जगहों पर छापेमारी
इस महीने की शुरुआत में ईडी ने घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में कई अन्य जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें राज्य के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस का साल्ट लेक कार्यालय और उनके बेटे के स्वामित्व वाला एक रेस्टोरेंट भी शामिल है.

