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पश्चिम बंगाल में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के बाद हिंसा, भीड़ की पिटाई से एक आरोपी की मौत

बारूईपुर(पश्चिम बंगाल): दक्षिण 24 परगना के बारूईपुर में 12 साल की लड़की का कथित रूप से यौन उत्पीड़न उसके बाद हत्या का मामला सामने आया है. रविवार सुबह एक स्थानीय तालाब से उसका शव बरामद किया गया. इस घटना के बाद इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई. लड़की के परिवार और स्थानीय निवासियों ने शव को सड़क पर रखकर घटना का कड़ा विरोध किया.

रिपोर्ट के अनुसार, इस अपराध में शामिल होने के संदेह में भीड़ द्वारा की गई पिटाई के बाद इंद्रजीत तांती (26) नाम के एक युवक की मौत हो गई. इस दौरान पुलिस पर हमले और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के भी आरोप लगे हैं. पुलिस ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार लड़की शनिवार शाम करीब 4 बजे दुकान जाने के लिए घर से निकली थी. लेकिन, जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने आस-पास उसकी तलाश शुरू कर दी. पड़ोसियों ने भी तलाश में मदद की. दुकान सहित कई जगहों पर देखा जहां उसे जाना था. पूरी रात ढूंढने के बाद भी जब वह कहीं नहीं मिली, तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने इलाके के एक तालाब में शव देखा. यह खबर फैलते ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने शव को तालाब से बाहर निकाल लिया. इसके बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया. टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई.

इलाके के चार युवकों पर आरोप लगा कि उन्होंने लड़की को अगवा किया, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या करके शव को तालाब में फेंक दिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस घटना में शामिल होने के संदेह में इंद्रजीत तांती नाम के एक युवक की भीड़ ने पीट-पीटकर जख्मी कर दिया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.