हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में जनसभा, तैयारियों में जुटे विधायक

पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर में जनसभा की इजाजत मिल गई है.

West Bengal MLA Humayun Kabir rally in Murshidabad on 22 December
पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 8:39 PM IST

4 Min Read
बेलडांगा (पश्चिम बंगाल): टीएमसी से निष्कासित किए गए भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को होने वाली जनसभा की तैयारियों में जुट गए हैं. शनिवार को उन्होंने मुर्शिदाबाद में विभिन्न इलाकों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. जनसंपर्क अभियान भी किया है. हुमायूं की टीम की तरफ से रोडमैप बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि समर्थक बस और ट्रेन से कैसे आएंगे.

काफी खींचतान के बाद, पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर को आखिरकार मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर में जनसभा की इजाजत मिल गई है, जो बेलडांगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. विधायक हुमायूं ने शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद बेलडांगा में कहा कि 22 दिसंबर की जनसभा अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों की सभा से बढ़कर होगी.

हुमायूं कबीर ने आगे कहा, "जनसभा 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे यहां होगी. हमें उपविभागीय अधिकारी (SDO) और पुलिस से जनसभा करने की अनुमति मिल गई है. उसी दिन पार्टी की घोषणा की जाएगी. हमारा मकसद 2026 का चुनाव लड़ना है."

हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी कि वह 22 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस की सभी गलत हरकतों का पर्दाफाश करेंगे. उन्होंने कहा, "मेरा सत्ताधारी पार्टी के लिए बस एक ही संदेश है: जिस तरह से उन्होंने एकतरफा तरीके से एक ही आदमी को तीन बार मुख्यमंत्री बनाया है, जो धोखा, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और नौकरियां बेचने में वे लगे हुए हैं – इन सबका जवाब 22 दिसंबर की जनसभा के मंच से तृणमूल कांग्रेस को दिया जाएगा."

उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से अपील करते हुए कहा, "मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहूंगा कि इस भावना को बनाए रखना चाहिए. मैं उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे 100 सीटें देने की अनुरोध करूंगा. फिर बाबरी मस्जिद बनेगी, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनेंगे. उसके बाद मुर्शिदाबाद के लोगों को इलाज के लिए चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा. बाबरी मस्जिद परिसर में एक बड़ा इस्लामिक अस्पताल बनाया जाएगा."

मुर्शिदाबाद में राजनीतिक माहौल गरम
मुर्शिदाबाद में फिलहाल धार्मिक बंटवारे की राजनीति गरम है. हुमायूं को तृणमूल कांग्रेस से निकाले जाने के बाद नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है. हुमायूं कबीर टीएमसी के खिलाफ मुखर हो गए हैं. एक महीने पहले, हुमायूं ने मीडिया को बताया था कि वह बहरामपुर टेक्सटाइल कॉलेज चौराहे पर 50,000 लोगों की सभा में नई पार्टी की घोषणा करेंगे. फिर, 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी. उस घटना ने अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का दिया. उस दिन, हुमायूं ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के लिए बहरामपुर स्टेडियम ग्राउंड को जनसभा के लिए चुना था. हालांकि, उन्हें वहां बैठक करने की इजाजत नहीं मिली, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा.

पिछले शुक्रवार को, प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जगह पर जुमा की नमाज के लिए एक लाख से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने से हुमायूं कबीर में और जोश भर गया. उसी दिन, उन्होंने घोषणा की कि 22 दिसंबर को एक जनसभा होगी, जिसमें दो लाख लोगों के आने का लक्ष्य होगा. इस बीच, मालदा के एक निवासी ने प्रस्तावित बाबरी मस्जिद में जुमा की नमाज में हिस्सा लिया, और वहां तक राष्ट्रीय झंडा लेकर चले.

हुमायूं कबीर ने हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की है ताकि बाबरी मस्जिद का मुद्दा विधानसभा चुनाव तक जिंदा रहे. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस अपील का धार्मिक जोश के साथ समर्थन किया. शुक्रवार को कई लोग बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें लाए और दान पेटी भर दिए. दूर-दूर से लोगों के आने की वजह से, प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के इलाके में 10 से ज्यादा होटल पहले ही खुल चुके हैं.

