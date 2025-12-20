ETV Bharat / bharat

हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में जनसभा, तैयारियों में जुटे विधायक

बेलडांगा (पश्चिम बंगाल): टीएमसी से निष्कासित किए गए भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को होने वाली जनसभा की तैयारियों में जुट गए हैं. शनिवार को उन्होंने मुर्शिदाबाद में विभिन्न इलाकों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. जनसंपर्क अभियान भी किया है. हुमायूं की टीम की तरफ से रोडमैप बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि समर्थक बस और ट्रेन से कैसे आएंगे.

काफी खींचतान के बाद, पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर को आखिरकार मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर में जनसभा की इजाजत मिल गई है, जो बेलडांगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. विधायक हुमायूं ने शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद बेलडांगा में कहा कि 22 दिसंबर की जनसभा अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों की सभा से बढ़कर होगी.

हुमायूं कबीर ने आगे कहा, "जनसभा 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे यहां होगी. हमें उपविभागीय अधिकारी (SDO) और पुलिस से जनसभा करने की अनुमति मिल गई है. उसी दिन पार्टी की घोषणा की जाएगी. हमारा मकसद 2026 का चुनाव लड़ना है."

हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी कि वह 22 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस की सभी गलत हरकतों का पर्दाफाश करेंगे. उन्होंने कहा, "मेरा सत्ताधारी पार्टी के लिए बस एक ही संदेश है: जिस तरह से उन्होंने एकतरफा तरीके से एक ही आदमी को तीन बार मुख्यमंत्री बनाया है, जो धोखा, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और नौकरियां बेचने में वे लगे हुए हैं – इन सबका जवाब 22 दिसंबर की जनसभा के मंच से तृणमूल कांग्रेस को दिया जाएगा."

उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से अपील करते हुए कहा, "मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहूंगा कि इस भावना को बनाए रखना चाहिए. मैं उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे 100 सीटें देने की अनुरोध करूंगा. फिर बाबरी मस्जिद बनेगी, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनेंगे. उसके बाद मुर्शिदाबाद के लोगों को इलाज के लिए चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा. बाबरी मस्जिद परिसर में एक बड़ा इस्लामिक अस्पताल बनाया जाएगा."