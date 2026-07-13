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प.बंगाल: लापता मछली पकड़ने वाली नाव काकद्वीप से मिली, 9 शव बरामद, 6 अभी भी लापता

पश्चिम बंगाल में समुद्र में लापता मछली पकड़ने वाली नाव काकद्वीप से मिली. ( ETV Bharat )

कोलकाता: हिल्सा मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में गए 15 मछुआरों के लापता होने के दस दिन बाद, पश्चिम बंगाल के काकद्वीप के पास लापता नाव (ट्रॉलर) 'जय माँ काली' का पता लगा लिया गया. नाव पानी में डूबी हुई हालत में मिली. खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है. ट्रॉलर के अंदर से नौ शव बरामद किए गए हैं. बाकी 6 लापता मछुआरों का अभी भी पता नहीं है. 15 मछुआरे 2 जुलाई को पश्चिम बंगाल के शंकरपुर बीच से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले थे, जिसके बाद वे लापता हो गए थे. काफी खोजबीन के बाद भी अब तक 6 लापता मछुआरों का कोई पता नहीं चला है. लापता मछुआरों में ओडिशा के बालासोर जिले के भोगराई ब्लॉक के उलुडा गांव के तीन लोग शामिल हैं. एक ही परिवार के तीन भाई - जयराम माझी, रवींद्र माझी और जगन्नाथ माझी - लापता लोगों में शामिल हैं. वे 2 जुलाई को पश्चिम बंगाल के शंकरपुर बीच से दूसरे मछुआरों के साथ ट्रॉलर में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले थे. 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से सारा कम्युनिकेशन टूट गया. इसके बाद से परिवारों में चिंता बढ़ने लगी. पत्नियां, बच्चे, माता-पिता और रिश्तेदार हर दिन पोर्ट पर आते थे, अपने प्रियजनों के लौटने का इंतजार करते थे. जैसे-जैसे दिन बीतते गए, चिंता और बढ़ती गई. समुद्र में बचाव अभियान अभी भी जारी है. अधिकारी और स्थानीय प्रशासन दूसरे लापता मछुआरों का पता लगाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. शनिवार से, सुंदरबन टाइगर रिजर्व के डिप्टी फील्ड डायरेक्टर चित्रक भट्टाचार्य की लीडरशिप में बचाव अभियान तेज कर दिया गया. रामगंगा रेंज के जंगल के कर्मचारियों, सुंदरबन पुलिस और स्थानीय मछुआरों की मदद से, पलटे हुए ट्रॉलर को रविवार दोपहर को बाघेरचर इलाके में चुलकठी जंगल के पास ढूंढ लिया गया जो दक्षिण 24 परगना में बक्खाली के तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर है.