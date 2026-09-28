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अवैध संबंध छुपाने के लिए मां ने 13 साल के बेटे का गला घोंटा, पिता की शिकायत पर आरोपी मां गिरफ्तार

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

देगंगा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां देगंगा थाना क्षेत्र के यादवपुर गांव में एक कलयुगी मां पर अपने ही 13 साल के बेटे की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या करने का संगीन आरोप लगा है.