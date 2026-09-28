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अवैध संबंध छुपाने के लिए मां ने 13 साल के बेटे का गला घोंटा, पिता की शिकायत पर आरोपी मां गिरफ्तार

पड़ोसियों के अनुसार, 13 वर्षीय बालक फर्श पर बेजान पड़ा हुआ था, जबकि उसकी मां नशे में पूरी तरह धुत होकर अनाप-शनाप बोल रही थी.

Bengal mother kills son
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 10:17 PM IST

4 Min Read
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देगंगा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां देगंगा थाना क्षेत्र के यादवपुर गांव में एक कलयुगी मां पर अपने ही 13 साल के बेटे की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या करने का संगीन आरोप लगा है.

बताया जा रहा है कि मासूम बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मां को एक गैर-मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. पुलिस ने मृत बच्चे के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

घर पर सजती थी शराब की महफिलें

पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक किशोर के पिता कोलकाता में काम करते हैं. नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं. आरोप है कि पति की इसी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर उसकी मां का कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध था. स्थानीय लोगों का दावा है कि महिला के घर पर अक्सर शराब पीने की महफिलें सजती थीं, जिसमें अलग-अलग इलाकों के युवक आते थे. बेटा अक्सर इस बात को लेकर अपनी मां से झगड़ता था.

रविवार की रात को जो हुआ, उसने ले ली मासूम की जान

खबरों के मुताबिक, रविवार की रात महिला का बेटा पास में ही अपने एक दोस्त के घर गया था. करीब एक घंटे बाद जब वह घर लौटा, तो उसने कथित तौर पर अपनी मां को एक शख्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया.

उसने तुरंत अपनी मां का कड़ा विरोध किया और इस पूरी घटना के बारे में अपने पिता को बताने की धमकी दी. बताया जा रहा है कि उस वक्त कुछ पड़ोसियों ने मां और बेटे के बीच तेज आवाज में बहस और झगड़े की आवाज भी सुनी थी. लेकिन, इसके कुछ ही देर बाद वहां सब कुछ शांत हो गया.

फर्श पर बेजान पड़ा था बेटा, नशे में धुत थी मां

सन्नाटा छाने के बाद जब पड़ोसी उस घर के भीतर गए, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए. 13 वर्षीय बालक फर्श पर बेजान पड़ा हुआ था, जबकि उसकी मां नशे में पूरी तरह धुत होकर अनाप-शनाप बोल रही थी. पड़ोसी तुरंत किशोर को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल गये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

स्थानीय निवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला को हिरासत में ले लिया. उसे देगंगा थाने ले आई. रात भर चली कड़ी पूछताछ के बाद, पुलिस ने अगली सुबह उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

इस मामले पर बारासात जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मृतक किशोर के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि, आरोपी महिला ने अभी तक अपने बेटे की हत्या करने की बात कबूल नहीं की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. किशोर की मौत का असली और सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ तौर पर बताया जा सकेगा."

रो-रोकर बुरा हुआ पिता का हाल

इस खौफनाक वारदात के बाद मृतक के पिता ने रोते हुए कहा, "मैं कोलकाता में काम करता हूं. मेरा बेटा और उसकी मां यहां घर पर रहते थे. मैंने पहले भी अपनी पत्नी के बारे में तरह-तरह की बातें सुनी थीं. कल मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने शराब पीने के बाद हमारे बेटे की हत्या कर दी है. मैं चाहता हूं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले. मैंने पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसे सख्त और उचित सजा दी जाए."

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