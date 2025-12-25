पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की ओडिशा में हत्या, बांग्लादेशी होने के शक में भीड़ ने पीटा
तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर जुएल को उसकी भाषा, पहचान और बंगाली होने की वजह से पीट-पीटकर मार डाला गया.
December 25, 2025
संबलपुर (ओडिशा): ओडिशा के संबलपुर जिले में बुधवार रात छह लोगों के एक ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी और दो और मजदूरों को बुरी तरह पीटा. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने हमला करने से पहले पीड़ितों से उनके आधार कार्ड मांगे.
मृतक शेख जुएल मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, लेकिन संबलपुर में रहकर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था. यहां ऐंथापाली पुलिस स्टेशन के दानीपाली इलाके में हुए इस हमले में दो और प्रवासी मजदूर घायल हो गए. ओडिशा पुलिस ने इसे हेट क्राइम कहने से मना कर दिया है.
वहीं, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कहा कि जुएल को उसकी भाषा, पहचान और बंगाली होने की वजह से पीट-पीटकर मार डाला गया. अइंथापाली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इन-चार्ज, प्रद्युम्न स्वैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर पिछले कुछ दिनों से दानीपाली इलाके में एक बन रही बिल्डिंग में काम कर रहे थे.
मजदूरों को बुरी तरह पीटा
स्वैन ने कहा, "बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे तीन मजदूर पास की एक दुकान पर पान मसाला और बीड़ी खरीदने गए. वहां, कुछ बदमाशों ने पहले उनसे थोड़ी देर बात की और बीड़ी मांगी. इसी दौरान पता नहीं क्यों, बहस हो गई और उन्होंने बंगाल के मजदूरों से उनके आधार कार्ड दिखाने को कहा. जल्द ही, तीखी बहस शुरू हो गई, जिसने हिंसक रूप ले लिया क्योंकि युवकों की प्रवासी मजदूरों से झड़प हो गई. बदमाशों ने मजदूरों को बुरी तरह पीटा. पीड़ित, शेख जुएल की मौके पर ही मौत हो गई."
This is no longer politics. This is a declaration of war against Bengalis.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) December 25, 2025
In @BJP4India ruled states, speaking Bengali has become a punishable offence. In Sambalpur, Odisha, Jewel Rana was beaten to death, not for a crime, not for violence, but for his language, his identity,… pic.twitter.com/6Aje49XZYQ
उन्होंने बताया कि हमले में दो और मजदूर अकुर रहमान और सोनवर हुसैन घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को निकाला. घायल मजदूरों को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. स्वैन ने कहा, "लाश को संबलपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (DHH) के मुर्दाघर में रखा गया है और मरने वाले के परिवार को बता दिया गया है. आज पोस्टमॉर्टम किया जाएगा और फिर लाश परिवार को सौंप दी जाएगी."
बांग्लादेशी इमिग्रेंट होने की शक में हत्या
पीटीआई के मुताबिक गुरुवार दोपहर को IGP (नॉर्दर्न रेंज) हिमांशु कुमार लाल ने कहा कि उन्होंने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी TMC ने दावा किया कि जुएल को इस शक में पीट-पीटकर मार डाला गया कि वह एक गैर-कानूनी बांग्लादेशी इमिग्रेंट है.
बीजेपी पर TMC का निशाना
टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, "संबलपुर में एक बंगाली माइग्रेंट वर्कर की लिंचिंग बीजेपी का बंगालियों के खिलाफ लगातार कैंपेन का सीधा नतीजा है. भारत के एक नागरिक को पीट-पीटकर मार डाला गया, क्योंकि भीड़ ने इस झूठ पर विश्वास कर लिया कि वे बंगाली घुसपैठिए हैं."
इसमें दावा किया गया, "सालों से बीजेपी नेताओं ने जानबूझकर बंगाली बोलने वाले भारतीयों को घुसपैठिए, बाहरी और संदिग्ध बताया है. वह जहरीली कहानी अब सड़कों पर आ गई है, जहां कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर और जल्लाद बनने के लिए ताकतवर महसूस करता है."
'बंगाली बोलना जुर्म बन गया है'
एक और पोस्ट में TMC ने इसे बंगालियों के खिलाफ जंग का ऐलान बताया. पार्टी ने कहा, "BJP के राज वाले राज्यों में बंगाली बोलना जुर्म बन गया है. ओडिशा के संबलपुर में, जुएल राणा को पीट-पीटकर मार डाला गया, किसी जुर्म के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं, बल्कि उसकी भाषा, उसकी पहचान, एक बंगाली के तौर पर उसके होने के लिए. यह नफरत से की गई लिंचिंग थी, जिसे पावर ने नॉर्मल बना दिया और जिसे चुप्पी से बचाया गया."
टीएमसी ने पूछा बंगाल BJP कहां है? दिल्ली के जूतों के पीछे छिपी हुई है. मुंह बंद, बात मानने वाली, बिना रीढ़ की हड्डी वाली. जवाबदेही की एक भी मांग नहीं. एक मारे गए बंगाली के लिए एक भी शब्द नहीं, क्योंकि बंगाल BJP के लिए, बंगालियों के खून से ज़्यादा दिल्ली के प्रति वफादारी मायने रखती है.
माननीय मंत्री शशि पांजा ने वह सवाल पूछा है जो उनकी पोल खोलता है. बंगाल BJP की आवाज तभी क्यों उठती है जब दिल्ली उसे हुक्म देता है और जब बंगालियों की हत्या होती है तो वह क्यों खो देती है?" आरोप के बारे में पूछे जाने पर IGP ने कहा कि हत्या का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि पीड़ित बंगाली था या बांग्लादेशी.
