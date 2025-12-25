ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की ओडिशा में हत्या, बांग्लादेशी होने के शक में भीड़ ने पीटा

पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर की ओडिशा में हत्या ( सांकेतिक तस्वीर )

संबलपुर (ओडिशा): ओडिशा के संबलपुर जिले में बुधवार रात छह लोगों के एक ग्रुप ने पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी और दो और मजदूरों को बुरी तरह पीटा. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने हमला करने से पहले पीड़ितों से उनके आधार कार्ड मांगे. मृतक शेख जुएल मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, लेकिन संबलपुर में रहकर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था. यहां ऐंथापाली पुलिस स्टेशन के दानीपाली इलाके में हुए इस हमले में दो और प्रवासी मजदूर घायल हो गए. ओडिशा पुलिस ने इसे हेट क्राइम कहने से मना कर दिया है. वहीं, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कहा कि जुएल को उसकी भाषा, पहचान और बंगाली होने की वजह से पीट-पीटकर मार डाला गया. अइंथापाली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इन-चार्ज, प्रद्युम्न स्वैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर पिछले कुछ दिनों से दानीपाली इलाके में एक बन रही बिल्डिंग में काम कर रहे थे. मजदूरों को बुरी तरह पीटा

स्वैन ने कहा, "बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे तीन मजदूर पास की एक दुकान पर पान मसाला और बीड़ी खरीदने गए. वहां, कुछ बदमाशों ने पहले उनसे थोड़ी देर बात की और बीड़ी मांगी. इसी दौरान पता नहीं क्यों, बहस हो गई और उन्होंने बंगाल के मजदूरों से उनके आधार कार्ड दिखाने को कहा. जल्द ही, तीखी बहस शुरू हो गई, जिसने हिंसक रूप ले लिया क्योंकि युवकों की प्रवासी मजदूरों से झड़प हो गई. बदमाशों ने मजदूरों को बुरी तरह पीटा. पीड़ित, शेख जुएल की मौके पर ही मौत हो गई." उन्होंने बताया कि हमले में दो और मजदूर अकुर रहमान और सोनवर हुसैन घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लाश को निकाला. घायल मजदूरों को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. स्वैन ने कहा, "लाश को संबलपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (DHH) के मुर्दाघर में रखा गया है और मरने वाले के परिवार को बता दिया गया है. आज पोस्टमॉर्टम किया जाएगा और फिर लाश परिवार को सौंप दी जाएगी."