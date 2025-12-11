ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : रात में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने थर्मल ड्रोन कैमरों का उपयोग कर रहा वन विभाग

जानवर और मानव के बीच संघर्ष को रोकने मिदनापुर का वन विभाग रात में हाथियों पर थर्मल ड्रोन कैमरों से नजर रख रहा है.

The Forest Department is using thermal drone cameras to monitor elephant movement at night.
रात में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने थर्मल ड्रोन कैमरे इस्तेमाल कर रहा वन विभाग (file photo-ETV west bengal)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 7:34 PM IST

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) : नॉर्मल ड्रोन कैमरों के साथ-साथ, रात में हाथियों पर नजर रखने के लिए थर्मल ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. मिदनापुर डीएफओ दीपक एम ने जंगल से बाहर आने वाले या उसके आस-पास रहने वाले हाथियों पर नजर रखने के लिए यह खास पहल की है. पहली बार, हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंफ्रा-रे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले इस थर्मल कैमरे को ड्रोन से उड़ाया जा रहा है.

अब तक, वन विभाग बाघों की गिनती के लिए इंफ्रा-रे टेक्नोलॉजी वाले ट्रैप कैमरों का इस्तेमाल करता रहा है. जो जानवर के शरीर की गर्मी का पता लगाकर उसकी पहचान करेगा.वन विभाग ने बताया है कि इलाके में घुसने वाले हाथियों पर नज़र रखने और हाथियों के हमलों से होने वाले जान-माल के नुकसान, चोट और फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए थर्मल ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है.

मिदनापुर के डीएफओ दीपक एम ने कहा, "हमने एक हफ़्ते से निगरानी शुरू कर दी है. जंगलमहल इलाके में हाथियों और इंसानों के बीच लगातार टकराव हो रहा है." ज़्यादातर समय, जब हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं, तो बीच में कोई इलाका पड़ता है. फिर हाथी उस इलाके में घुसकर हमला कर देते हैं. फसलें खराब हो जाती हैं. कई बार लोग मारे जाते हैं. हमने पहले भी ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए हैं. रात में थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है."

थर्मल ड्रोन कैमरों से ली तस्वीर में रात में खेतों से गुजरते हाथी
थर्मल ड्रोन कैमरों से ली तस्वीर में रात में खेतों से गुजरते हाथी (Forest Department)

उन्होंने बताया, "हाथी दिन में ज़्यादा नहीं घूमते. हाथी रात में ज़्यादा घूमते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जाते समय वे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए रात में हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि जंगल में हाथी कहां हैं. इस तरह, हाथियों को इलाके से दूर रखना और उन्हें जंगल में वापस भेजना आसान होगा."

हालांकि, डीएफओ ने कहा कि यह पक्का करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि हाथी इलाके में न आएं. उन्होंने कहा, "हाथी जंगल में ही रहें, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. हम मौजूदा पानी की जगहों को बड़ा कर रहे हैं. हम हाथियों के खाने के लिए बांस के जंगल बना रहे हैं. हाथियों के लिए खास घास तैयार की जा रही है."

वन विभाग के अनुसार, इस साल मिदनापुर वन विभाग के तहत अलग-अलग इलाकों में हाथियों के हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई है.इसके अलावा, हाथियों के हमलों में चार और लोग घायल हुए हैं. इसके साथ ही, फसल का भी नुकसान हुआ है. पिछले एक साल में, पश्चिमी मिदनापुर जिले में सैकड़ों हेक्टेयर धान की ज़मीन हाथियों के हमलों से बर्बाद होने की खबर है.

कई मिट्टी के घर तबाह हो गए हैं. हाथियों के हमलों से सब्ज़ियों की खेती को नुकसान हुआ है. इसलिए, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके थर्मल कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग करके रात में हाथियों की हरकतों को टारगेट करके इस नुकसान को रोका जा सकेगा.

