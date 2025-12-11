ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : रात में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने थर्मल ड्रोन कैमरों का उपयोग कर रहा वन विभाग

रात में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने थर्मल ड्रोन कैमरे इस्तेमाल कर रहा वन विभाग ( file photo-ETV west bengal )

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) : नॉर्मल ड्रोन कैमरों के साथ-साथ, रात में हाथियों पर नजर रखने के लिए थर्मल ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. मिदनापुर डीएफओ दीपक एम ने जंगल से बाहर आने वाले या उसके आस-पास रहने वाले हाथियों पर नजर रखने के लिए यह खास पहल की है. पहली बार, हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंफ्रा-रे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले इस थर्मल कैमरे को ड्रोन से उड़ाया जा रहा है. अब तक, वन विभाग बाघों की गिनती के लिए इंफ्रा-रे टेक्नोलॉजी वाले ट्रैप कैमरों का इस्तेमाल करता रहा है. जो जानवर के शरीर की गर्मी का पता लगाकर उसकी पहचान करेगा.वन विभाग ने बताया है कि इलाके में घुसने वाले हाथियों पर नज़र रखने और हाथियों के हमलों से होने वाले जान-माल के नुकसान, चोट और फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए थर्मल ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है. मिदनापुर के डीएफओ दीपक एम ने कहा, "हमने एक हफ़्ते से निगरानी शुरू कर दी है. जंगलमहल इलाके में हाथियों और इंसानों के बीच लगातार टकराव हो रहा है." ज़्यादातर समय, जब हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते हैं, तो बीच में कोई इलाका पड़ता है. फिर हाथी उस इलाके में घुसकर हमला कर देते हैं. फसलें खराब हो जाती हैं. कई बार लोग मारे जाते हैं. हमने पहले भी ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए हैं. रात में थर्मल ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है." थर्मल ड्रोन कैमरों से ली तस्वीर में रात में खेतों से गुजरते हाथी (Forest Department)