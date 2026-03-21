कोलकाता के RG Kar अस्पताल में लिफ्ट दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, 3 ऑपरेटरों समेत 5 गिरफ्तार
कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में लिफ्ट में आई खराबी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई.
Published : March 21, 2026 at 11:08 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लिफ्ट से जुड़े एक दुखद हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के सिलसिले में तीन लिफ्ट ऑपरेटरों और दो सुरक्षा गार्डों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लिफ्ट में फंसने से अरूप बंद्योपाध्याय की जान गुरुवार देर रात चली गई. वह अपनी पत्नी और घायल बेटे को इलाज के लिए अस्पताल आए थे, तभी वह अस्पताल की लिफ्ट के अंदर फंस गए.
इस घटना के संबंध में शुक्रवार को पांच लोगों को पूछताछ के लिए ताला पुलिस स्टेशन बुलाया गया और बाद में उसी रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें शनिवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया जाएगा.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में बेलगाछिया रोड के रहने वाले लिफ्ट ऑपरेटर मिलन कुमार दास और उत्तरी 24 परगना के बदुरिया स्थित रायपुर के रहने वाले सुरक्षा गार्ड अशरफुल रहमान शामिल हैं.
अन्य आरोपियों में तारक चटर्जी लेन के लिफ्ट ऑपरेटर विश्वनाथ दास, दमदम के सेठबागान रोड के लिफ्ट ऑपरेटर मानस कुमार गुहा, और उत्तरी 24 परगना के बदुरिया स्थित तेघरिया के सुरक्षा गार्ड शुभदीप दास शामिल हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल थे.
जांचकर्ताओं को पूछताछ के दौरान कई सुराग मिले हैं, जिनकी वे अब पुष्टि कर रहे हैं. आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी हिरासत की मांग करेगी. यदि आवश्यक हुआ तो अस्पताल के और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है.
पुलिस के अनुसार अरूप अपने बेटे को लेकर सुबह करीब 3 बजे अस्पताल पहुंचे थे. एक दिन पहले अपने पिता के जन्मदिन के जश्न के दौरान घर पर खेलते समय बच्चे के हाथ में चोट लग गई थी. परिवार बच्चे की सर्जरी के लिए पांचवीं मंजिल पर स्थित ट्रॉमा केयर सेंटर जा रहा था. अचानक, लिफ्ट नीचे बेसमेंट में चली गई, जिससे वे सभी अंदर फंस गए. कुछ देर बाद लिफ्ट के दरवाजे खुले, जिससे उनकी पत्नी और बेटा बाहर निकल पाए, लेकिन अरूप अंदर ही फंसे रह गए.
वह काफी देर तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे. उनके परिवार ने आरोप लगाया कि मदद के लिए बार-बार गुहार लगाने के बावजूद, समय पर कोई सहायता नहीं पहुंची. बाद में उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.