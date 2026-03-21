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कोलकाता के RG Kar अस्पताल में लिफ्ट दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, 3 ऑपरेटरों समेत 5 गिरफ्तार

आरजी कर अस्पताल में लिफ़्ट में फँसने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लिफ्ट से जुड़े एक दुखद हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के सिलसिले में तीन लिफ्ट ऑपरेटरों और दो सुरक्षा गार्डों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लिफ्ट में फंसने से अरूप बंद्योपाध्याय की जान गुरुवार देर रात चली गई. वह अपनी पत्नी और घायल बेटे को इलाज के लिए अस्पताल आए थे, तभी वह अस्पताल की लिफ्ट के अंदर फंस गए. इस घटना के संबंध में शुक्रवार को पांच लोगों को पूछताछ के लिए ताला पुलिस स्टेशन बुलाया गया और बाद में उसी रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें शनिवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस सूत्रों के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में बेलगाछिया रोड के रहने वाले लिफ्ट ऑपरेटर मिलन कुमार दास और उत्तरी 24 परगना के बदुरिया स्थित रायपुर के रहने वाले सुरक्षा गार्ड अशरफुल रहमान शामिल हैं.