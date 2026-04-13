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मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला: घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश थी या नहीं! NIA ने जांच तेज की

शुरू में, कालियाचक-2 ब्लॉक ऑफिस में काम कर रहे सात अधिकारियों को रात 11:30 बजे तक बंधक बनाकर में रखा गया. बाद में, जब अधिकारियों को ब्लॉक ऑफिस से बाहर निकाला जा रहा था, तो आरोप लगे कि उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया.

मोथाबारी की घटना 1 अप्रैल को मालदा के मोथाबारी इलाके में तनाव फैल गया. बुधवार रात, वोटर लिस्ट (SIR) को अपडेट करने के काम में लगे सात अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं भी थीं, को वोटर लिस्ट से नाम हटाने के विरोध में कई घंटों तक बंधक बनाए रखा गया.

गुलाम रब्बानी के साथ, आसिफ शेख और सहादत हुसैन से रविवार देर रात लंबी पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी सामने आने के बाद जांच टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए लोग, आसिफ शेख और सहादत हुसैन स्थानीय तौर पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक माने जाते हैं. हालांकि, जांचकर्ता अभी इस राजनीतिक कनेक्शन की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश थी या नहीं.

एनआईए सूत्रों के मुताबिक, लंबी पूछताछ और सबूतों की जांच के बाद गुलाम रब्बानी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया. जांचकर्ताओं को शक है कि गुलाम रब्बानी सिर्फ मौके पर मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उन पर गुस्साई भीड़ को भड़काने और हालात को काबू से बाहर होने देने में भी भूमिका निभाने का शक है.

जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, "हम अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं कि घटना वाले दिन कौन कहां था और हर व्यक्ति की क्या भूमिका थी. अगर जरूरत पड़ी, तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं."

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मालदा के मोथाबारी में हुई घटना की जांच शुरू करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया है. अब तक, इस घटना में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में स्थानीय पंचायत सदस्य गुलाम रब्बानी, आसिफ शेख और सहादत हुसैन शामिल हैं.

एनआईए जांच

इस घटना से कानून-व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई, जिससे हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती से दखल देते हुए चुनाव आयोग को घटना की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया. उन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए और घटना की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने बाद में जांच की जिम्मेदारी जांच एजेंसी को सौंप दी. इसके तुरंत बाद, एनआईए ने मोथाबारी घटना की जांच शुरू कर दी.

साथ ही, स्थानीय पुलिस ने घटना के बारे में कई एफआईआर दर्ज कीं. रिपोर्ट बताती हैं कि, मामले में 40 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, एनआईए की जांच धीरे-धीरे घटना के पीछे की असली तस्वीर सामने ला रही है. जांच करने वालों को शक है कि यह घटना अचानक नहीं हुई थी, बल्कि यह पहले से सोची-समझी हरकत थी. शक है कि यह स्थिति कुछ असरदार स्थानीय लोगों के समर्थन से बनाई गई थी. इसी लीड के बाद, गुलाम रब्बानी का नाम सामने आया है.

कोर्ट में पेशी और अगला कदम

जांच के लिए, एनआईए की एक स्पेशल टीम पहले ही मौके पर जाकर डिटेल्ड वीडियोग्राफी और मैपिंग कर चुकी है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे क्राइम सीन की बारीकी से जांच की गई है. कई जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिनके आधार पर कथित तौर पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

एनआईए गिरफ्तार किए गए लोगों, गुलाम रब्बानी, आसिफ शेख और सहादत हुसैन को एक स्थानीय अदालत में पेश करने और आगे की पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी मांगने वाली है. जांच करने वालों का मकसद पूछताछ के जरिए घटना के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाना है. साथ ही यह साफ करना है कि हिंसा किसने भड़काई. एनआईए अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं. इस संभावना को ध्यान में रखते हुए, जांच तेज कर दी गई है. संकेत मिल रहे हैं कि इस मामले में बहुत जल्द और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

इलाके में अंदरूनी तनाव

इस बीच, गुलाम रब्बानी, आसिफ शेख और सहादत हुसैन की गिरफ्तारी से मोथाबारी इलाके में एक बार फिर अंदरूनी तनाव का माहौल बन गया है. हालात को काबू में रखने के लिए इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है. प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है.

मोथाबारी की घटना ने पहले ही राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. प्रशासन से लेकर आम लोगों तक, हर कोई जांच की प्रगति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. अब देखना यह है कि इन गिरफ्तारियों से मिलने वाली जानकारी आने वाले दिनों में जांच को किस दिशा में ले जाती है.

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