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गूगल मैप से घर गायब ! जनगणना में कई परिवार छूटे, एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे अधिकारी

यह मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा है. 25 से अधिक परिवारों ने की शिकायत. अभिषेक साह की रिपोर्ट.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 6:39 PM IST

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चंचल (मालदा) : पश्चिम बंगाल के मालदा में 'मौजा' (राजस्व गांव) की सीमाओं को लेकर उलझन बढ़ गई है. यहां पर चंचल-11 ब्लॉक के कई घरों को लेकर कोई अपडेट नहीं है. गूगल मैप्स पर घरों का कोई ट्रेस नहीं है. इस कारण ब्लॉक के कालोबांगरा गांव के लगभग 25 परिवार जनगणना सर्वे में शामिल नहीं हो पाए हैं.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सरकारी पोर्टल के जरिए आवेदन करने के बावजूद, जनगणना के लिए नियुक्त कर्मचारी जानकारी की पुष्टि करने के लिए कभी उनके घर नहीं आए. सर्वे का पहला चरण पूरा हो चुका है और लिस्ट में अभी भी उनके नाम नहीं हैं. इसको लेकर ग्रामीण बहुत परेशान हैं. उन्होंने अब सब-डिविजनल ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क किया है और लिखित शिकायत देकर मांग की है कि इन परिवारों को जनगणना में शामिल करने के लिए तुरंत सर्वे किया जाए.

इस बीच, इन तीन 'मौजों' के लिए जिम्मेदार कर्मचारी एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं. जनगणना से छूटे परिवार तीन स्थानीय 'मौजों' में फैले हुए हैं. मोहम्मदपुर में 11 परिवार, नेहालपुर में तीन, गोरखपुर में सात और भाकरी में चार परिवार. निवासियों का आरोप है कि कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया.

सर्वे से छूटीं बेबी खातून ने कहा, "हम सालों से इस गांव में रह रहे हैं और हमें नियमित रूप से सभी सरकारी लाभ मिलते हैं. हालांकि, जनगणना के लिए कोई हमारे घर नहीं आया. जब मैंने एक कर्मचारी से संपर्क किया, तो मुझे बताया गया कि हमारा घर किसी दूसरे 'मौजे' में आता है. उस इलाके से संपर्क करने पर मुझे कहीं और भेज दिया गया. सर्वे की समय-सीमा खत्म होने तक हमें इधर-उधर दौड़ाया गया."

एक और निवासी, जूली खातून ने कहा, "अगर हमारे परिवार का डेटा जनगणना जैसी जरूरी सरकारी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, तो हमें भविष्य में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. प्रशासन को तुरंत हमारे घरों पर आना चाहिए, हमारी जानकारी लेनी चाहिए और जनगणना की लिस्ट में हमारे नाम शामिल करने चाहिए."

एक और स्थानीय निवासी सिराजुल इस्लाम ने कहा, "उन्होंने पिछले घर तक तो सर्वे किया, लेकिन मेरा घर छोड़ दिया. जब मैंने सर्वे करने वाले कर्मचारी से पूछा, तो उसने कहा कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है. अब हम कहां जाएं ? हम सभी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे."

इस बीच, सर्वे करने के लिए नियुक्त कर्मचारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे. नतीजतन, किसी भी कर्मचारी ने इन परिवारों के घरों में जाकर उनकी जानकारी की पुष्टि नहीं की. जब उस गांव के लिए नियुक्त सर्वे कर्मचारी शेख अल्फाज से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर डाल दी. उन्होंने दावा किया, "वे घर गूगल मैप पर नहीं दिखते. हमने उस खास मौजा (राजस्व गांव) में सर्वे किया जो हमें सौंपा गया था. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इस मामले की जानकारी है."

चांचल सब-डिविजनल प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, "हमें ग्रामीणों से शिकायतें मिली हैं. हम इन परिवारों के लिए सर्वे सुनिश्चित करने के बारे में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे."मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि जनगणना नियमों के अनुसार ही की जाएगी. उन्होंने कहा कि उस गांव में जनगणना न होने के कारण की जांच की जानी चाहिए और भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को देखेंगे.

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जनगणना में कई घरों को छोड़ा गया
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