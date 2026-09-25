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गूगल मैप से घर गायब ! जनगणना में कई परिवार छूटे, एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे अधिकारी

चंचल (मालदा) : पश्चिम बंगाल के मालदा में 'मौजा' (राजस्व गांव) की सीमाओं को लेकर उलझन बढ़ गई है. यहां पर चंचल-11 ब्लॉक के कई घरों को लेकर कोई अपडेट नहीं है. गूगल मैप्स पर घरों का कोई ट्रेस नहीं है. इस कारण ब्लॉक के कालोबांगरा गांव के लगभग 25 परिवार जनगणना सर्वे में शामिल नहीं हो पाए हैं.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सरकारी पोर्टल के जरिए आवेदन करने के बावजूद, जनगणना के लिए नियुक्त कर्मचारी जानकारी की पुष्टि करने के लिए कभी उनके घर नहीं आए. सर्वे का पहला चरण पूरा हो चुका है और लिस्ट में अभी भी उनके नाम नहीं हैं. इसको लेकर ग्रामीण बहुत परेशान हैं. उन्होंने अब सब-डिविजनल ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से संपर्क किया है और लिखित शिकायत देकर मांग की है कि इन परिवारों को जनगणना में शामिल करने के लिए तुरंत सर्वे किया जाए.

इस बीच, इन तीन 'मौजों' के लिए जिम्मेदार कर्मचारी एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं. जनगणना से छूटे परिवार तीन स्थानीय 'मौजों' में फैले हुए हैं. मोहम्मदपुर में 11 परिवार, नेहालपुर में तीन, गोरखपुर में सात और भाकरी में चार परिवार. निवासियों का आरोप है कि कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया.

सर्वे से छूटीं बेबी खातून ने कहा, "हम सालों से इस गांव में रह रहे हैं और हमें नियमित रूप से सभी सरकारी लाभ मिलते हैं. हालांकि, जनगणना के लिए कोई हमारे घर नहीं आया. जब मैंने एक कर्मचारी से संपर्क किया, तो मुझे बताया गया कि हमारा घर किसी दूसरे 'मौजे' में आता है. उस इलाके से संपर्क करने पर मुझे कहीं और भेज दिया गया. सर्वे की समय-सीमा खत्म होने तक हमें इधर-उधर दौड़ाया गया."

एक और निवासी, जूली खातून ने कहा, "अगर हमारे परिवार का डेटा जनगणना जैसी जरूरी सरकारी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, तो हमें भविष्य में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. प्रशासन को तुरंत हमारे घरों पर आना चाहिए, हमारी जानकारी लेनी चाहिए और जनगणना की लिस्ट में हमारे नाम शामिल करने चाहिए."