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पश्चिम बंगाल: अब शुक्रवार को खुले रहेंगे मदरसे, रविवार को मिलेगी साप्ताहिक छुट्टी

पश्चिम बंगाल में मदरसों के साप्ताहिक छुट्टी के दिन बदले. ( प्रतीकात्मक फोटो- ETV Bharat )

कोलकाता : पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के सभी सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देने की अपनी पुरानी प्रथा को बंद करने और इसके बजाय सिर्फ रविवार को छुट्टी रखने का निर्देश दिया है.

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि रविवार के अलावा अन्य कार्य दिवसों पर साप्ताहिक छुट्टियों को बंद करने की घोषणा बोर्ड ने 27 नवंबर की तारीख वाले एक अधिसूचना के माध्यम से की थी, और इसे शनिवार को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया. इसमें सभी राज्य-मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रमुखों से नए निर्देश को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है.

निर्देश के मुताबिक, सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के हेड को राज्य के सभी मदरसों की रोज़ाना की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को आसानी से चलाने के लिए शैक्षणिक कैलेंडर 2026 लागू करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही अधिसूचना में कहा गया कि इस बोर्ड के नियंत्रण वाले सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में संबंधित अधिनियम और बोर्ड की 24 दिसंबर 2025 की पूर्व अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार केवल रविवार को साप्ताहिक अवकाश रखा जाएगा. इसके मुताबिक, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ़ मदरसा एजुकेशन के तहत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को निर्देश दिया गया है कि वे रविवार के अलावा किसी भी वीकडे पर कोई भी अतिरिक्त रूटीन वीकली छुट्टी मनाने का तरीका तुरंत बंद कर दें. यह कदम राज्य सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए शुरू किए गए कई उपायों के बीच आया है, जिसमें पाठ्यक्रम में सुधार, स्कूल फीस स्ट्रक्चर में बदलाव, स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस-कोड रेगुलेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करना शामिल है. दशकों से, पश्चिम बंगाल में कई मदरसे पारंपरिक रूप से शुक्रवार को छुट्टी के तौर पर मनाते आ रहे थे. अपनी हफ़्ते की छुट्टी, खास तौर पर जमात के साथ जुम्मा की नमाज में शामिल होने के लिए, जबकि खोए हुए एकेडमिक दिन की भरपाई के लिए रविवार को खुले रहेंगे.