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चुनाव आयोग से मिले TMC के बागी नेता, दो-तिहाई MLA के समर्थन का दावा

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट के 10 सदस्य वाले प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को पार्टी फंड के मालिकाना हक और उसके दो फूलों वाले चुनाव चिन्ह के बारे में चुनाव आयोग (ECI) से मुलाकात की. साथ ही गुट ने दो-तिहाई विधायकों के समर्थन का दावा किया है.

प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग की पूरी बेंच से मुलाकात की.बैठक से पहले बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ बातचीत, बागी गुट के 22 जून को हुए विशेष सत्र के बाद जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा थी.

बैठक के बाद बनर्जी ने कहा, "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 22 जून को एक विशेष सत्र था. सत्र के तुरंत बाद, हमने आधिकारिक रूप से भारत के चुनाव आयोग को लिखकर दिया और कोलकाता में चुनाव आयोग से फिजिकली मिले. उस समय हमने भारत के चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था. आज मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों ने हमारी बात ध्यान से सुनी."