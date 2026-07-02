चुनाव आयोग से मिले TMC के बागी नेता, दो-तिहाई MLA के समर्थन का दावा
ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के एक अलग हुए गुट ने पार्टी फंड और सिंबल पर चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा.
Published : July 2, 2026 at 1:57 PM IST
नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट के 10 सदस्य वाले प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को पार्टी फंड के मालिकाना हक और उसके दो फूलों वाले चुनाव चिन्ह के बारे में चुनाव आयोग (ECI) से मुलाकात की. साथ ही गुट ने दो-तिहाई विधायकों के समर्थन का दावा किया है.
प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग की पूरी बेंच से मुलाकात की.बैठक से पहले बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ बातचीत, बागी गुट के 22 जून को हुए विशेष सत्र के बाद जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा थी.
#WATCH | Delhi | A delegation of 10 TMC MLAs led by West Bengal LoP Ritabrata Banerjee met the Election Commission today— ANI (@ANI) July 2, 2026
He says, " all india trinamool congress had a special session on 22nd june. immediately after the session, we formally gave in writing to the election… pic.twitter.com/KcqK7y6hhz
बैठक के बाद बनर्जी ने कहा, "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 22 जून को एक विशेष सत्र था. सत्र के तुरंत बाद, हमने आधिकारिक रूप से भारत के चुनाव आयोग को लिखकर दिया और कोलकाता में चुनाव आयोग से फिजिकली मिले. उस समय हमने भारत के चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था. आज मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों ने हमारी बात ध्यान से सुनी."
हमने अपनी बात रख दी है. हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द ही हमसे संपर्क करेगा."
ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी के दावों पर बनर्जी ने कहा, "मैं (ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी के) दावों पर बात नहीं करना चाहता. ममता बनर्जी की तस्वीरें 291 चुनाव क्षेत्रों में हर जगह थीं, फिर भी टीएमसी हार गई. बंगाल का जनादेश तृणमूल के खिलाफ रहा है."
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद टीएमसी के 80 में से 64 विधायक के ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग होने के बाद पार्टी के अंदर का संकट और बढ़ गया. बाद में बागी ग्रुप ने विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर ऋतब्रत बनर्जी का समर्थन किया और एक नई 30 सदस्यों वाली नेशनल वर्किंग कमेटी (NWC) की घोषणा की थी.
ये भी पढ़ें- महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे ! TMC सांसद का BJP समर्थकों पर आरोप