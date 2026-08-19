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कोलकाता: होटल में भीषण आग, 9 की मौत, मरने वालों में बांग्लादेशी भी शामिल, SIT का गठन

कोलकाता पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए छह अधिकारियों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है, जिसकी अगुवाई डिप्टी कमिश्नर (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) रैंक के एक IPS अधिकारी करेंगे. चौधरी ने कहा कि हम उनकी पहचान पता करने की कोशिश कर रहे हैं. इस इमारत के अंदर हालात बहुत खराब हैं. इस इमारत में कई होटल हैं. यहां जो कुछ हो रहा था, उसे देखकर मैं हैरान हूं.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रात करीब 2:00 बजे होटल से धुआं निकलता देखा गया. कुछ ही देर में आग कई कमरों में फैल गई. फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी गई और चार दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं. डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के जवान भी बचाव कार्य में शामिल हुए और अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे. मौके पर मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, उस जर्जर इमारत से 80 लोगों को बचाया गया है. अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री कौशिक चौधरी ने बताया कि मरने वालों में भारतीय और बांग्लादेशी, दोनों शामिल हैं.

देर रात मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई. उस समय होटल में कई लोग मौजूद थे. कई लोग आग की लपटों और घने धुएं के बीच फंस गए थे. हालांकि नौ लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन खबरों के मुताबिक उन सभी की मौत हो चुकी है. हालांकि, अस्पताल या प्रशासन की ओर से इन मौतों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार देर रात एक होटल में भीषण आग लग गई. इस हादसे में करीब 9 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, 6 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मृतकों में 6 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं. इससे पहले सोमवार को तारापीठ के एक होटल में भी आग लगी थी.

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, मरने वालों में छह पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं. ऐसी भी खबरें हैं कि मरने वालों में से कुछ बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए कोलकाता आए थे. शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग एयर कंडीशनर में धमाके या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है. इसके बाद आग कम से कम चार कमरों में फैल गई. आग की लपटों के साथ-साथ घना काला धुआं भी निकल रहा था और माना जा रहा है कि धुआं अंदर जाने से कई लोग बीमार पड़ गए.

इस बीच, धुएं की वजह से छह और लोग बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है; उनकी हालत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है. आग लगने के बाद, कई लोग घबराकर छत पर भाग गए. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए एक साथ काम किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. पुलिस ने होटल और उसके आस-पास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और आग लगने की असल वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. होटल का मालिक अभी तक नहीं मिला है, हालांकि जांचकर्ताओं ने पूछताछ के लिए मैनेजर को हिरासत में लिया है.

सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या होटल में आग से सुरक्षा के इंतजाम थे और क्या वह नियमों के मुताबिक चल रहा था. इस घटना ने एक बार फिर कोलकाता के होटलों में आग से सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है. ठीक दो दिन पहले, सोमवार को तारापीठ के एक होटल में लगी भीषण आग में नौ लोगों की मौत हो गई थी. उस घटना के बाद, इलाके के कई होटलों में आग से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं. दमकल गाड़ियों के घटनास्थल तक पहुंचने की क्षमता को लेकर भी चिंताएं जताई गई थीं, क्योंकि कई होटल भीड़-भाड़ वाले इलाकों में स्थित हैं. ऐसे माहौल में, कोलकाता के व्यस्त न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में लगी आग ने नई दहशत पैदा कर दी है.

खासकर उन छोटे और मंझोले होटलों में आग से सुरक्षा के नियमों का कितना पालन किया जाता है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां अक्सर पर्यटक और इलाज के लिए बाहर से आए लोग ठहरते हैं. जांच करने वाले अधिकारी अभी होटल के फायर सेफ्टी सिस्टम, बिजली की वायरिंग, एयर-कंडीशनिंग के रखरखाव, इमरजेंसी एग्जिट और लाइसेंस से जुड़े कागजात की बारीकी से जांच कर रहे हैं. साथ ही, वे यह भी पता लगा रहे हैं कि आग लगने के समय होटल के अंदर कितने लोग थे और क्या उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में कोई लापरवाही बरती गई थी. सबसे अहम सवाल ये हैं: क्या आधी रात को अपने कमरों में सो रहे लोगों को आग के बारे में समय पर चेतावनी मिली थी, और क्या उन्हें तेजी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएंगे.

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