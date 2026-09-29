बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील के ठिकानों पर ईडी के छापे, दुर्गा पूजा के नाम करोड़ों के घोटाले का आरोप
ईडी ने बंगाल के पूर्व मंत्री और गायक से नेता बने इंद्रनील सेन के घर पर छापेमारी अभियान चलाया. अयान नेओगी, पलाश मुखोपाध्याय की रिपोर्ट...
Published : September 29, 2026 at 12:10 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और कई अन्य के खिलाफ ईडी ने दुर्गा पूजा आयोजन के दौरान कथित रूप से करोड़ों रुपये के घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की. अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और कई अन्य के परिसरों की तलाशी ली.
उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा प्रीव्यू शो चलाने वाले एक संगठन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में की गई छापेमारी के दौरान कुल 15 परिसरों को कवर किया गया. अधिकारियों ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि इंद्रनील सेन की पत्नी के नेतृत्व में मासआर्ट (महानिर्बन रोड मास आर्ट सोसाइटी) ने झूठा दावा करके जनता से बड़ी रकम एकत्र की, यह पैसा यूनेस्को प्रायोजित इकाई के लिए था और व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का इस्तेमाल किया. ईडी की कार्रवाई पर सेन या मासआर्ट से तुरंत कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी.
मासआर्ट ने सामान्य दर्शकों के लिए उत्सव शुरू होने से पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा का प्रदर्शन करने के लिए दुर्गा पूजा पूर्वावलोकन शो का आयोजन किया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद इस साल जून में कोलकाता पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि मासआर्ट ने कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) प्रायोजित इकाई होने का झूठा दावा करके प्रतिभागियों से भारी धन एकत्र किया था.
'महानिर्बन रोड मास आर्ट सोसाइटी' या बस 'मास आर्ट'-ईडी के इस तलाशी अभियान के केंद्र में है. पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी मधुछंदा सेन इस संगठन से जुड़े हुए हैं. इसे 2022 में स्थापित किया गया था. समूह दुर्गा पूजा से पहले विशेष प्रीव्यू शो आयोजित करता था. इससे लोगों को पूरे कोलकाता में विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा करने की अनुमति मिलती थी.
आरोप है कि इस प्रीव्यू शो को लेकर यूनेस्को के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया गया. आरोप लगाए गए हैं कि आयोजकों को यूनेस्को से जुड़े या आधिकारिक भागीदार के रूप में चित्रित करके इस कार्यक्रम को जनता के बीच प्रचारित किया गया था और टिकट अत्यधिक कीमतों पर बेचे गए थे. आरोप ये भी हैं कि इस प्रीव्यू शो पहल में कोलकाता के 24 दुर्गा पूजा पंडालों को शामिल किया गया था.
शिकायतों के अनुसार आम जनता को प्रवेश की अनुमति देने के बजाय विशिष्ट पास और टिकटों का उपयोग करके इन पूजा पंडालों में जाने की व्यवस्था की गई थी. टिकट की कीमतें कई हजार रुपये तक पहुंच गई. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यूनेस्को का नाम लेकर और कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रीव्यू शो के रूप में प्रस्तुत करके भारी रकम एकत्र की गई.
आरोपों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल मौद्रिक मूल्य से संबंधित है. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ईडी की जांच में 50 करोड़ रुपये से 60 करोड़ रुपये के बीच के वित्तीय लेनदेन के आरोप सामने आए हैं. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या 'मास आर्ट' नाम का उपयोग करके विभिन्न स्रोतों से बड़ी रकम एकत्र की गई थी. साथ ही इन फंडों को कहां पहुंचाया गया इसका पता लगाया जा रहा है. प्राप्तकर्ताओं की पहचान की जा रही है और संगठन के बैंक खातों के माध्यम से किए गए लेनदेन की प्रकृति की जांच की जा रही है.
वर्ष 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया. इसने इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल को और बढ़ावा दिया. आरोप है कि इसी अंतरराष्ट्रीय मान्यता का लाभ उठाकर 'मास आर्ट' की गतिविधियां संचालित की गई.
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 'मास आर्ट' ने अपने 'प्रीव्यू शो' को अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में पेश करने के लिए यूनेस्को की मान्यता का फायदा उठाया. 24 चयनित पूजा पंडालों पर केंद्रित इस पहल के माध्यम से आम जनता को ऊंची कीमतों पर पास या टिकट बेचे गए.