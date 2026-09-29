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बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील के ठिकानों पर ईडी के छापे, दुर्गा पूजा के नाम करोड़ों के घोटाले का आरोप

बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील के ठिकानों पर ईडी के छापे, दुर्गा पूजा के नाम करोड़ों के घोटाले का आरोप ( PTI-IANS )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और कई अन्य के खिलाफ ईडी ने दुर्गा पूजा आयोजन के दौरान कथित रूप से करोड़ों रुपये के घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की. अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और कई अन्य के परिसरों की तलाशी ली.

उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा प्रीव्यू शो चलाने वाले एक संगठन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में की गई छापेमारी के दौरान कुल 15 परिसरों को कवर किया गया. अधिकारियों ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि इंद्रनील सेन की पत्नी के नेतृत्व में मासआर्ट (महानिर्बन रोड मास आर्ट सोसाइटी) ने झूठा दावा करके जनता से बड़ी रकम एकत्र की, यह पैसा यूनेस्को प्रायोजित इकाई के लिए था और व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का इस्तेमाल किया. ईडी की कार्रवाई पर सेन या मासआर्ट से तुरंत कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी. मासआर्ट ने सामान्य दर्शकों के लिए उत्सव शुरू होने से पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा का प्रदर्शन करने के लिए दुर्गा पूजा पूर्वावलोकन शो का आयोजन किया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद इस साल जून में कोलकाता पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि मासआर्ट ने कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) प्रायोजित इकाई होने का झूठा दावा करके प्रतिभागियों से भारी धन एकत्र किया था. 'महानिर्बन रोड मास आर्ट सोसाइटी' या बस 'मास आर्ट'-ईडी के इस तलाशी अभियान के केंद्र में है. पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी मधुछंदा सेन इस संगठन से जुड़े हुए हैं. इसे 2022 में स्थापित किया गया था. समूह दुर्गा पूजा से पहले विशेष प्रीव्यू शो आयोजित करता था. इससे लोगों को पूरे कोलकाता में विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा करने की अनुमति मिलती थी. आरोप है कि इस प्रीव्यू शो को लेकर यूनेस्को के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया गया. आरोप लगाए गए हैं कि आयोजकों को यूनेस्को से जुड़े या आधिकारिक भागीदार के रूप में चित्रित करके इस कार्यक्रम को जनता के बीच प्रचारित किया गया था और टिकट अत्यधिक कीमतों पर बेचे गए थे. आरोप ये भी हैं कि इस प्रीव्यू शो पहल में कोलकाता के 24 दुर्गा पूजा पंडालों को शामिल किया गया था.