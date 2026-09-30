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बीजेपी नेता की मां की हत्या की आरोपी झरना मिस्त्री गिरफ्तार, 5 साल से थी फरार

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान बीजेपी नेता की मां के साथ हाथापाई की गई थी. विस्तार से पढ़ें.

SHOBHARANI MANDAL MURDER CASE
बीजेपी नेता की मां की हत्या की आरोपी झरना मिस्त्री गि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 2:30 PM IST

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जगदल (प. बंगाल): पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 के बाद हुई हिंसा में शोभारानी मंडल की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक शोभारानी मंडल यहां के बीजेपी नेता कमल मंडल की मां थीं. जगदल उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा क्षेत्र है.

बीजेपी नेता कमल मंडल का आरोप है कि अपने बेटे को बचाने की कोशिश के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने शोभा की बुरी तरह से पिटाई की थी. जिसके बाद उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. लंबे समय के बाद, केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी झरना मिस्त्री को गिरफ्तार किया है.

पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी और उसे पकड़वाने और जानकारी देने वालों को ₹50,000 के इनाम का ऐलान भी किया गया था. ऐसी खबर है कि उसे दक्षिण 24 परगना में गिरफ्तार किया गया. आरोपी झरना की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शोभा के परिजन और जगदल से बीजेपी विधायक (और पूर्व पुलिस अधिकारी) राजेश कुमार खुशी से झूम उठे. इलाके में लोगों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया. विधायक ने यह भी ऐलान किया कि शोभा के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी.

बता दें, 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट के कई इलाकों में हालात बहुत खराब हो गए थे. आरोप था कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए और कई हत्याएं भी हुईं. डर के मारे बीजेपी के कई नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अपने घर छोड़कर भाग गए. कई लोग तो तब तक उस इलाके में वापस नहीं लौट पाए जब तक कि राजनीतिक हालात नहीं बदले.

यह भी आरोप लगे हैं कि बीजेपी नेता कमल मंडल के घर पर भी हमला किया गया. कमल का दावा है कि तृणमूल के सदस्य उनके घर में घुस आए और बीजेपी पोलिंग एजेंट के तौर पर काम करने की वजह से उन पर हमला करने की कोशिश की. जब उनकी मां शोभारानी ने उन्हें बचाने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन्हें बांस के डंडे से मारा गया, हालांकि शुरुआत में राज्य पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की थी, लेकिन मृतक के परिवार को इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं था. बाद में जांच CBI को सौंप दी गई.

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी झरना फरार रही. आखिरकार उसे दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार किया गया. उसका पति संजय, इलाके का पूर्व पार्षद है. जांच के शुरुआती दौर से ही CBI अधिकारियों ने इस घटना में झरना की भूमिका पर सवाल उठाए थे, हालांकि उससे जांच में मदद करने के लिए कहा गया, लेकिन वह इससे बचती रही. उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था. फिर भी, इन सबके बावजूद झरना लंबे समय तक छिपी रही.

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