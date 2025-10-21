ETV Bharat / bharat

West Bengal: मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर पर हमला, रेप की धमकी, दो आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक जूनियर महिला डॉक्टर पर कथित तौर पर दो लोगों ने हमला किया. साथ ही महिला डॉक्टर को रेप की धमकी दी गई. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मामला शरत चंद्र चट्टोपाध्याय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का है. पुलिस ने आरोपी ट्रैफिक होमगार्ड और उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है.

उन्होंने बताया कि कथित घटना सोमवार को उलुबेरिया स्थित मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अधिकारी ने कहा, "यह घटना सोमवार दोपहर खारिया मायापुर की एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद हुई. शाम को नियमित जांच के दौरान, जूनियर डॉक्टर मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण पूरी शारीरिक जांच नहीं कर पाए."

उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जांच के बाद, मरीज के होमगार्ड रिश्तेदार और दो अन्य लोगों ने डॉक्टर से मरीज की स्थिति के बारे में पूछताछ की. इसके बाद बहस हुई और आरोपियों ने महिला डॉक्टर को कथित तौर पर थप्पड़ मारा और उनका हाथ ऐंठ दिया. साथ ही गाली-गलौज की गई. आरोपियों ने कथित तौर पर दुष्कर्म की धमकी भी दी और अस्पताल परिसर से बाहर जाने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं."