West Bengal: मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर पर हमला, रेप की धमकी, दो आरोपी गिरफ्तार
बंगाल के हावड़ा में मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर पर हमला करने के आरोप में ट्रैफिक होमगार्ड समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 21, 2025 at 5:24 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक जूनियर महिला डॉक्टर पर कथित तौर पर दो लोगों ने हमला किया. साथ ही महिला डॉक्टर को रेप की धमकी दी गई. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मामला शरत चंद्र चट्टोपाध्याय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का है. पुलिस ने आरोपी ट्रैफिक होमगार्ड और उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है.
उन्होंने बताया कि कथित घटना सोमवार को उलुबेरिया स्थित मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अधिकारी ने कहा, "यह घटना सोमवार दोपहर खारिया मायापुर की एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद हुई. शाम को नियमित जांच के दौरान, जूनियर डॉक्टर मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण पूरी शारीरिक जांच नहीं कर पाए."
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जांच के बाद, मरीज के होमगार्ड रिश्तेदार और दो अन्य लोगों ने डॉक्टर से मरीज की स्थिति के बारे में पूछताछ की. इसके बाद बहस हुई और आरोपियों ने महिला डॉक्टर को कथित तौर पर थप्पड़ मारा और उनका हाथ ऐंठ दिया. साथ ही गाली-गलौज की गई. आरोपियों ने कथित तौर पर दुष्कर्म की धमकी भी दी और अस्पताल परिसर से बाहर जाने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं."
इस घटना के बाद वार्ड मास्टर ने तुरंत अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी को सूचना दी, जो तुरंत अस्पताल पहुंची. इसके बाद पीड़ित डॉक्टर को उलुबेरिया पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी ट्रैफिक होमगार्ड और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कथित घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पहले ही बात कर चुकी है.
