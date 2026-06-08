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पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत लागू करने वाला 36वां राज्य बना, नड्डा ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया

पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत PM-JAY में शामिल हुआ, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम का देश भर में रोलआउट पूरा हुआ ( @MoHFW_INDIA )

प्रवासी श्रमिकों को फायदा पहुंचाना केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के शामिल होने से खास तौर पर राज्य के प्रवासी श्रमिकों को फायदा होगा, जो अब स्कीम के पोर्टेबिलिटी फीचर के जरिए पूरे भारत में पैनल वाले अस्पतालों में कैशलेस इलाज का फायदा उठा पाएंगे.

स्वास्थ्य मंत्री ने द लैंसेट में छपी रिपोर्ट पर भी जोर दिया, जिसमें कहा गया कि इस स्कीम के तहत आने वाले लगभग 90 प्रतिशत पात्र कैंसर मरीजों का 30 दिनों के अंदर इलाज शुरू हो गया, जिससे समय पर हेल्थकेयर तक बेहतर पहुंच का पता चलता है.

नड्डा ने कहा, "देश भर में इस प्रोग्राम के तहत 1.82 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के 12 करोड़ से ज्यादा इलाज दिए गए हैं. इस पहल ने हेल्थकेयर पर अपनी जेब से होने वाले खर्च को काफी कम कर दिया है, जो 2018 से पहले 64.6 प्रतिशत से घटकर अब 43.4 प्रतिशत हो गया है."

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, नड्डा ने इस मौके को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में भारत के सफर में एक ऐतिहासिक पल बताया. उन्होंने कहा कि सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद से, लाखों गरीब और कमजोर नागरिकों के लिए हेल्थकेयर तक पहुंच को बदल दिया है.

पश्चिम बंगाल में एबी पीएम-जेएवाई लागू करने के राजनीतिक मायने क्या हैं पश्चिम बंगाल में एबी पीएम-जेएवाई लागू करने का एक अपना राजनीतिक अहमियत है. वह इसलिए क्योंकि, बंगाल जो सालों से केंद्र सरकार की स्कीम से बाहर था, अब उसमें शामिल हो गया है, जिसे केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बताता है. यह कदम केंद्र की उन कोशिशों का भी नतीजा है जिनसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को AB PM-JAY के दायरे में लाया जा सके.

इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और दोनों सरकारों के अधिकारी मौजूद थे. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) लगभग पूरे देश में लागू हो चुकी है. पश्चिम बंगाल के इस योजना में शामिल होने के बाद यह स्कीम अब देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी हो चुका है.

इस समझौता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करके औपचारिकता पूरी की गई.

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सोमवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया, जिससे केंद्र के इस खास स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (हेल्थ एश्योरेंस प्रोग्राम) को पूरे देश में लागू करने का काम पूरा हो गया.

एक बड़े राजनीतिक संदेश वाली बात में, नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत में एक बड़े मेडिकल सर्विस हब के तौर पर उभरने की क्षमता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार AB PM-JAY और दूसरी हेल्थकेयर पहलों को लागू करके केंद्र से और वित्तीय मदद पा सकती है.

स्वास्थ्य मंत्री ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के मकसद से किशोरावस्था वाली लड़कियों के लिए हाल ही में शुरू किए गए पश्चिम बंगाल के HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "7.65 लाख लाभार्थियों की टारगेट आबादी में से अब तक 33,000 से ज्यादा लड़कियों को वैक्सीन लग चुकी है."

वित्तीय सुरक्षा और अच्छी हेल्थकेयर तक पहुंच

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस स्कीम के लागू होने का स्वागत किया और कहा कि इससे राज्य के लगभग 1.24 करोड़ योग्य परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और अच्छी हेल्थकेयर तक पहुंच मिलेगी.

अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के हेल्थकेयर सेक्टर को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 527 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. अधिकारी ने कहा, "PM-JAY और जन औषधि नेटवर्क जैसी पहल हेल्थकेयर डिलीवरी को मजबूत करेंगी और समाज के गरीब तबके के लोगों को सस्ती दवाएं आसानी से मिल पाएंगी."

मुख्यमंत्री ने HPV वैक्सीनेशन ड्राइव और तपेदिक (TB) मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कैंपेन सहित निवारक स्वास्थ्य सेवा में राज्य की कोशिशों पर भी जोर दिया. अधिकारी के मुताबिक, राज्य में 80 प्रतिशत से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधियों को पहले ही ट्यूबरकुलोसिस खत्म करने की कोशिशों के बारे में जागरूक किया जा चुका है.

लगभग 1.43 करोड़ परिवारों के लगभग छह करोड़ लोगों को हेल्थकेयर कवरेज देना

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में AB PM-JAY लागू होने से लगभग 1.43 करोड़ परिवारों के लगभग छह करोड़ लोगों को हेल्थकेयर कवरेज मिलेगा.

उन्होंने बताया कि देश भर में 44 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड पहले ही बन चुके हैं और इस स्कीम के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती होने की मंजूरी दी गई है. पटेल ने कहा कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाके इस प्रोग्राम के बड़े लाभार्थी बनकर उभरे हैं, जिनमें लगभग 15.5 करोड़ लाभार्थी हैं.

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुल मंजूर लाभार्थियों में 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लगभग 15.95 लाख परिवार और ASHA वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लगभग 3.03 लाख परिवार शामिल हैं.

पश्चिम बंगाल में स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र का सालाना वित्तिय योगदान 1,000 करोड़ रुपये है

बरनवाल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र का सालाना वित्तीय योगदान लगभग 1,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इस फंडिंग से राज्य का स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों का ज्यादा इस्तेमाल हो सकेगा.

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस स्कीम से आखिरकार राज्य के लगभग 11 करोड़ लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इससे अच्छी हेल्थकेयर सर्विस तक उनकी पहुंच बढ़ेगी.अग्रवाल ने बताया कि लाभार्थियों को देश भर में 36,000 से ज्यादा पैनल वाले अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.

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