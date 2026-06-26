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गलती से छड़ी लगने पर 11 साल के बच्चे को कपड़े उतारकर पीटा, वीडियो किया वायरल!

जयनगर (पश्चिम बंगाल): दक्षिण 24 परगना के जयनगर में एक बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है. खबर के अनुसार, बच्चे की एक मामूली गलती से नाराज एक दबंग ने उसके मारपीट की. कथित रूप से उसका पैंट उतारकर खंभे से बांधकर पीटा गया. आरोप है कि इस दौरान बच्चे को प्रताड़ित करने की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर उसे अपमानित किया गया.

इस कृत्य के वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपों के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

जयनगर से 11 वर्षीय एक स्कूली छात्र के साथ गंभीर शारीरिक उत्पीड़न की खबरें सामने आई हैं. आरोपी ने इस उत्पीड़न का मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. इस बात की शिकायत किसी से भी करने पर जान से मारने सहित गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गईं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पीड़ित बच्चा स्थानीय स्कूल में पांचवीं कक्षा का छात्र है. परिवार की लिखित शिकायत के अनुसार, कुछ दिन पहले लड़का अपने हमउम्र दोस्तों के साथ खेल रहा था. तभी वहां से स्थानीय निवासी तपन हलदार गुजर रहा था. आरोप है कि लड़के के हाथ में मौजूद एक छड़ी गलती से हलदार को लग गई. इससे गुस्साए हलदार ने कथित तौर पर लड़के को बालों से पकड़ा, उसे घसीटकर ले गया और सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर उठक-बैठक करने पर मजबूर किया.

परिजनों का आगे आरोप है कि इसके बाद आरोपी लड़के को अपने घर ले गया. वहां उसने लड़के के टखनों को एक रस्सी से बांधा, उसे छत की बीम से उल्टा लटकाया और बेरहमी से पीटा. कथित तौर पर, घटना के समय आरोपी की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे. परिवार का दावा है कि लड़के के कपड़े (पैंट) उतारकर उसे अपमानित किया गया.