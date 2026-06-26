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गलती से छड़ी लगने पर 11 साल के बच्चे को कपड़े उतारकर पीटा, वीडियो किया वायरल!

दक्षिण 24 परगना में 11 साल के स्कूली छात्र को छत से उल्टा लटकाकर पीटने और वीडियो वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

Bengal Child Abuse News
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 8:03 PM IST

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जयनगर (पश्चिम बंगाल): दक्षिण 24 परगना के जयनगर में एक बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है. खबर के अनुसार, बच्चे की एक मामूली गलती से नाराज एक दबंग ने उसके मारपीट की. कथित रूप से उसका पैंट उतारकर खंभे से बांधकर पीटा गया. आरोप है कि इस दौरान बच्चे को प्रताड़ित करने की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर उसे अपमानित किया गया.

इस कृत्य के वायरल होने के बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपों के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

जयनगर से 11 वर्षीय एक स्कूली छात्र के साथ गंभीर शारीरिक उत्पीड़न की खबरें सामने आई हैं. आरोपी ने इस उत्पीड़न का मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. इस बात की शिकायत किसी से भी करने पर जान से मारने सहित गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गईं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पीड़ित बच्चा स्थानीय स्कूल में पांचवीं कक्षा का छात्र है. परिवार की लिखित शिकायत के अनुसार, कुछ दिन पहले लड़का अपने हमउम्र दोस्तों के साथ खेल रहा था. तभी वहां से स्थानीय निवासी तपन हलदार गुजर रहा था. आरोप है कि लड़के के हाथ में मौजूद एक छड़ी गलती से हलदार को लग गई. इससे गुस्साए हलदार ने कथित तौर पर लड़के को बालों से पकड़ा, उसे घसीटकर ले गया और सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर उठक-बैठक करने पर मजबूर किया.

परिजनों का आगे आरोप है कि इसके बाद आरोपी लड़के को अपने घर ले गया. वहां उसने लड़के के टखनों को एक रस्सी से बांधा, उसे छत की बीम से उल्टा लटकाया और बेरहमी से पीटा. कथित तौर पर, घटना के समय आरोपी की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे. परिवार का दावा है कि लड़के के कपड़े (पैंट) उतारकर उसे अपमानित किया गया.

परिजनों के अनुसार, डर और घबराहट की वजह से बच्चे ने शुरुआत में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. हालांकि, उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट के निशान देखकर परिवार वालों को शक हुआ. बार-बार पूछने के बावजूद वह चुप रहा. बाद में, आरोपी के मोबाइल फोन से बना एक वीडियो परिवार के एक सदस्य तक पहुंचा, जिससे पूरी घटना का खुलासा हुआ.

इसके बाद बच्चे को पहले एक स्थानीय अस्पताल और बाद में बारुईपुर उप-मंडल अस्पताल ले जाया गया. परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की सलाह पर बच्चे के सिर का सीटी स्कैन और छाती का एक्स-रे करना पड़ा. बच्चे के शरीर के विभिन्न हिस्सों में अब भी दर्द है. परिवार का आरोप है कि अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण बच्चा स्कूल जाने में असमर्थ है.

घटना के बाद, इस मामले की सूचना सबसे पहले स्थानीय ढोसा पुलिस कैंप को दी गई. बाद में, परिवार के सदस्यों ने जयनगर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई. उनका आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद, मुख्य आरोपी तपन हलदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. परिवार का दावा है कि घटना के तुरंत बाद आरोपी इलाके से भाग गया और छिप गया.

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