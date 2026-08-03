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प.बंगाल: आतंकी हामिद और अर्पिता के बाद पुलिस ने तीसरे संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने और राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन मामले के तहत बंगाल पुलिस और एसटीएफ पहले ही आतंकी संगठन जैश के दो आतंकवादियों हामिद और अर्पिता को गिरफ्तार कर चुकी है. इसी सिलसिले में एक और शख्स पुलिस के हाथ लगा है.

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आदित्य सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस को शक है आदित्य सिंह के भी टेरर नेटवर्क से संबंध हैं. सूत्रों से पुलिस को पता चला है कि आदित्य ने नगर निगम राज्य मंत्री उमेश राय की फोटो खींची थी और तस्वीरें हमीम को भेजी थी. बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने उसे सोमवार सुबह हावड़ा के बेलीलियस रोड इलाके से गिरफ्तार किया. एसटीएफ (STF) सूत्रों ने बताया कि आदित्य को नगर राज्य मंत्री के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की योजना को अंजाम देने का काम सौंपा गया था.

राज्य पुलिस और एसटीएफ (STF) को हनी ट्रैप के जरिए सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा करने और मंत्री के बेटे को टारगेट करने के आरोपों की जांच में सफलता मिली. जांच करने वालों का दावा है कि उसने इस गैंग में अहम भूमिका निभाई. आदित्य का पता हमीम से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर लगाया गया और लंबे समय तक निगरानी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से ग्रुप के काम करने के तरीके, संभावित संपर्कों और इसमें शामिल दूसरे साजिशकर्ताओं के बारे में जरूरी जानकारी मिल सकती है. इसलिए, पुलिस पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगेगी.

गिरफ्तार आदित्य को आज सोमवार को बर्धमान कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं, एसटीएफ (STF) को उम्मीद है कि उससे पूछताछ करने से हनी-ट्रैप रिंग के पीछे के दूसरे लोगों की पहचान पता चल सकती है और पूरी साजिश का पता चलेगा. मामले की जांच कर रहे अधिकारी अभी इस केस से जुड़े दूसरे आरोपी लोगों की तलाश में जुटे हैं. एसटीएफ (STF) का शुरुआती तौर पर मानना ​​है कि आदित्य कई माननीयों की तस्वीरें लेने, उन तस्वीरों को दूसरी जगह भेजने और कॉन्ट्रैक्ट-बेस्ड असाइनमेंट दिलाने में शामिल था.