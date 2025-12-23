ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश में अशांति का प्रभाव, जगद्दल जूट मिल बंद, 5000 लोग हुए बेरोजगार

बांग्लादेश में अशांति से बंगाल के उत्तर 24 पगरना जिले में स्थित जगद्दल जूट मिल बंद होने से 5000 मजदूरों की नौकरी चली गई.

West Bengal Jagaddal Jute Mill shut down, 5000 workers jobless due to Bangladesh unrest
बांग्लादेश में अशांति का प्रभाव, जगद्दल जूट मिल बंद, 5000 लोग हुए बेरोजगार
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 6:56 PM IST

जगद्दल (पश्चिम बंगाल): बांग्लादेश में अशांति के चलते कच्चे जूट की सप्लाई में कमी के कारण उत्तर 24 पगरना जिले के जगद्दल में स्थित जूट मिल बंद हो गई है. त्योहारों के मौसम में रातों-रात लगभग 5000 मजदूरों की नौकरी चली गई. सोमवार सुबह जब मजदूर काम पर आए, तो उन्होंने फैक्ट्री के गेट पर 'सस्पेंशन ऑफ वर्क' (कार्य-स्थगन) का नोटिस लटका हुआ देखा. इसमें एक बड़े लेटर में लिखा था कि कच्चे जूट की कीमत में बहुत अधिक बढ़ोतरी और उसकी सप्लाई में कमी की वजह से, जगद्दल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की जूट मिल को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है.

नोटिस में यह भी लिखा था कि जूट मिल बंद रहने तक अस्थाई मजदूरों को कोई वेनत या मजदूरी नहीं मिलेगी. यह नोटिस देखते ही मजदूरों में आक्रोश फैल गया. वे क्या खाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? मजदूरों के एक ग्रुप ने ये सवाल उठाए और मंगलवार को प्रदर्शन किया.

'सस्पेंशन ऑफ वर्क' नोटिस
'सस्पेंशन ऑफ वर्क' नोटिस

जगद्दल में जेजेआई जूट मिल बैरकपुर-घोषपारा रोड पर है. वहां तीन शिफ्ट में करीब 5000 मजदूर काम करते हैं. हालांकि, पिछले हफ्ते से प्रोडक्शन कम हो गया था. आरोप है कि जूट मिल सिर्फ दो शिफ्ट में चल रही थी. शनिवार रात तक वहां काम चलता रहा. रविवार को भी सब सामान्य रहा. लेकिन सोमवार सुबह अचानक मजदूरों को जूट मिल के गेट पर 'सस्पेंशन ऑफ वर्क' का नोटिस टंगा मिला. यह देखकर मजदूर हैरान रह गए.

रोजगार जाने से भड़के मजदूरों ने जूट मिल परिसर में फैक्ट्री अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया. मजदूरों की बस यही मांग है कि फैक्ट्री अधिकारी कार्य-स्थगन वापस लेकर उनकी नौकरी बहाल करें. नहीं तो, वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए फैक्ट्री परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया.

श्रमिक यूनियन ने बताया मैनेजमेंट की साजिश
जगद्दल की यह पुरानी जूट मिल अचानक बंद क्यों हो गई? मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें काफी समय से कच्चे जूट की सही सप्लाई नहीं मिल रही थी. इसके अलावा, जूट की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी भी मिल बंद होने की एक वजह है. हालांकि, श्रमिक यूनियन इस बात को मानने से इनकार कर रही है. फैक्ट्री की श्रमिक यूनियन के संयुक्त सचिव बिनय कुमार मंडल ने कहा, "अगर कच्चे जूट की कमी थी, तो फैक्ट्री के अधिकारी मजदूरों से बात करके उन्हें बता सकते थे. लेकिन ऐसा करने के बजाय, उन्होंने हफ्ते के पहले कार्य दिवस पर नोटिस क्यों लगाया?" जिन मजदूरों की नौकरी चली गई है, उनका मानना ​​है कि इसके पीछे मालिकों और मैनेजमेंट की साजिश है.

गद्दल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में तैनात सुरक्षा बल
गद्दल जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में तैनात सुरक्षा बल

बांग्लादेश ने कच्चे जूट के निर्यात पर लगाई रोक
वहीं, कुछ जानकार सूत्रों के मुताबिक, कच्चे जूट की इस कमी के पीछे बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक मतभेद हैं. भारत और बांग्लादेश दोनों ही जूट के व्यापार में एक-दूसरे पर निर्भर हैं. बांग्लादेश में अशांति के बीच, ढाका ने हाल ही में कच्चे जूट के निर्यात पर रोक लगा दी है. इस वजह से, भारत के जूट उद्योग में गहरे संकट की आशंका है. शुक्रवार को, यह शिकायत उठाते हुए, जूट मिल मालिकों ने केंद्र सरकार से पड़ोसी देश बांग्लादेश को जूट के बीज के एक्सपोर्ट पर तुरंत रोक लगाने की अपील की.

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को भेजे एक पत्र में, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि बांग्लादेश के जूट एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के इस फैसले से पूरे देश में कच्चे माल की कमी हो गई है. इसलिए, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने डर जताया है कि घरेलू मार्केट में कच्चे जूट की कीमत तेजी से बढ़ सकती है. इसी वजह से, जगद्दल में जेजेआई जूट मिल को अब कच्चे जूट की कमी का हवाला देकर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है.

संपादक की पसंद

