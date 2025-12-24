JUP ने 24 घंटे के अंदर ही मिटा दिया कैंडिडेट Nisha का नाम, जानें हुमायूं कबीर ने कहा क्या
पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने 24 घंटे के अंदर ही अपने पार्टी कैंडीडेट का नाम उनकी फोटो और रील की वजह से हटा दिया.
Published : December 24, 2025 at 1:40 PM IST
कोलकाता: JUP के फाउंडर हुमायूं कबीर ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 2026 के असेंबली इलेक्शन के लिए बालीगंज कैंडिडेट के तौर पर निशा चटर्जी को हटा दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहाकि उनकी फोटो और वीडियो उनकी पार्टी की इमेज के लिए दुरुस्त नहीं हैं.
गौर करें तो हुमायूं कबीर, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल की मस्जिद बनाने के उनके प्लान की वजह से TMC ने सस्पेंड कर दिया था. उन्होंने सोमवार को जनता उन्नयन पार्टी (JUP) बनाई थी और साउथ कोलकाता में बालीगंज सहित 8 सीटों के लिए कैंडिडेट के नाम बताए थे.
उन्होंने कहा, "मैंने सोशल मीडिया पर निशा की कुछ फोटो और रील देखी हैं, और उन्हें देखने के बाद, मुझे लगता है कि उन्हें हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए. इससे लोगों में गलत मैसेज जाएगा. मुझे यह फैसला लेने का पूरा हक है."
कबीर ने कहा कि बालीगंज सीट के लिए एक नई महिला कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी, उन्होंने इशारा किया कि वह मुस्लिम हो सकती हैं. हालांकि, चटर्जी ने कहा कि उन्हें पार्टी ने इसलिए निकाला, क्योंकि वह हिंदू थीं.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Jan Unnayan Party Chief Humayun Kabir says, " ... muslims constitute 49% of the population of ballygunge. this is why i have nominated a muslim police officer, hassan, as a candidate from there. i will declare candidates on all seats... i am taking… pic.twitter.com/ApyH9tAnkm— ANI (@ANI) December 24, 2025
उन्होंने कहा, "अचानक, मेरे वीडियो के बारे में बातें होने लगीं. मेरे आसपास के लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. हुमायूं 'काकू' (चाचा) ने शुरू में मुझे कैंडिडेट बनने के लिए कहा था, और इस तरह मैं कैंडिडेट बन गई. अब, वह अलग-अलग बातें कह रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं."
उन्होंने पूछा, "मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं हिंदू हूं. अगर उनकी पार्टी सेक्युलर होती, तो क्या ऐसा होता? मैं उनके बाबरी मस्जिद प्लान के साथ खड़ी थी. फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?"
चटर्जी ने कहा कि इस घटना की वजह से उन्हें "सामाजिक शर्मिंदगी" हो रही है और वह कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं.
TMC ने भरतपुर के MLA कबीर को 4 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया था, जब उन्होंने बाबरी-स्टाइल मस्जिद बनाने की घोषणा की थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था.
6 दिसंबर को, जिस दिन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, विद्रोही कबीर ने रेजिनगर में मस्जिद की नींव रखी. इससे राज्य की राजनीति में उथल-पुथल मच गई, क्योंकि 6 महीने से भी कम समय में चुनाव होने वाले हैं.
