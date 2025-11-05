ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: 2002 की वोटर लिस्ट से नाम गायब, फिर भी लोगों ने किया SIR का स्वागत, जानिए क्यों

एन्क्लेव एक्सचेंज कमेटी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे दीप्तिमान सेनगुप्ता ने कहा, "एसआईआर में कोई समस्या नहीं है. क्योंकि एन्क्लेव के निवासी दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही भारत आए या उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता दी गई. सरकार ने उन्हें सभी प्रकार की नागरिकता या सरकारी दस्तावेज दिए हैं, जिनमें कानूनी कागजात भी शामिल हैं. उनमें से किसी ने भी अवैध रूप से प्रवेश नहीं किया. उन्हें विशेष मामलों में भारतीय नागरिक बनाया गया है."

कूचबिहार के मेखलीगंज सदर के उप-प्रशासक अतनुकुमार मंडल ने बताया कि 2015 में भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जो लोग भारत आए हैं, उनके पास अस्थायी यात्रा-सह-पहचान पास हैं. इसके अलावा, दोनों देशों की सरकारों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके उन्हें विशेष आधार पर नागरिकता प्रदान की है. जब बीएलओ उनके घर जाएंगे, तो उन्हें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं होगी. कूचबिहार जिला प्रशासन के पास भी उन लोगों की सूची है जो एन्क्लेव एक्सचेंज के जरिये भारत आए और नागरिक बन गए. इसलिए एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं होगी. बेवजह भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है.

जाहिर तौर पर उनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं होंगे. तो फिर एसआईआर में उन परिवारों के नाम मतदाता सूची में किस आधार पर दर्ज किए जाएंगे?

इस मामले में जिन 411 परिवारों का ज़िक्र किया जा रहा है, वे कभी बांग्लादेशी बस्तियों में रहते थे. एक समय बांग्लादेश में 111 भारतीय बस्तियां और भारत में 51 बांग्लादेशी बस्तियां थीं. 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. उस समझौते के तहत, दोनों देशों के बीच बस्तियां बदली गईं. उसके बाद, बांग्लादेश में बसे भारतीय बस्तियों के निवासी इस देश में आकर रहने लगे.

पश्चिम बंगाल के मामले में, चुनाव आयोग ने 2002 की मतदाता सूची को मानक माना है. जिन लोगों के नाम उस सूची में हैं और जिनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम मतदाता सूची में था, वे चिंतित नहीं हैं. तो सवाल यह उठ सकता है कि जलपाईगुड़ी-कोचबिहार के भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके के निवासी, जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, वे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? वे कैसे साबित कर सकते हैं कि वे भारतीय हैं?

हल्दीबाड़ी (कूचबिहार): पश्चिम बंगाल समेत नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का अभ्यास शुरू हो गया है. इसे लेकर आम लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल और आशंकाएं पैदा हो रही हैं. पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों में पहले ही कई लोगों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के डर से कथित तौर पर अपनी जान दे दी है. ऐसे में, भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में बिल्कुल उलट तस्वीर देखने को मिली. वहां के निवासियों के नाम 2002 की मतदाता सूची से गायब हैं. इसके बावजूद, वे जरा भी चिंतित नहीं हैं.

सरकार हमारा ध्यान रखेगी...

बांग्लादेश के अंतर्गत भारतीय एन्क्लेव से आए सुशील रॉय ने कहा, "SIR होने दीजिए. बहुत अच्छा है. अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर कर दीजिए. यह देश के लिए अच्छा होगा. हम आधिकारिक तौर पर आए हैं. सरकार हमारा ध्यान रखेगी. हम एन्क्लेव एक्सचेंज के तहत ट्रैवल कार्ड के जरिये भारत आए हैं. सरकार ने हमें राशन कार्ड, वोटर कार्ड के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी दिए हैं. जिनके पास ट्रैवल कार्ड हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. कई लोग इस मुद्दे को भड़का रहे हैं. कई लोग भ्रमित हैं. वे डरे हुए हैं. अगर वे सही एन्क्लेव के नागरिक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है."

हम अवैध घुसपैठिए नहीं...

एन्क्लेव के एक अन्य नागरिक कृष्णा रॉय ने कहा, "हम SIR का स्वागत करते हैं. हम अवैध घुसपैठिए नहीं हैं. भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेव एक्सचेंज के जरिये हम इस देश के नागरिक बने हैं. सरकार ने हमें नागरिकता दी है. नतीजतन, हमारे पास सभी कानूनी कागजात हैं. सरकार हमें लेकर आई है. हमें लगता है कि इस बार सरकार हमारे लिए सारी व्यवस्था कर देगी."

इसी प्रकार, कालिदास रॉय ने कहा, "SIR का होना हमारे लिए अच्छा होगा. हम SIR का स्वागत करते हैं. सरकार ने 2011 में एक सर्वेक्षण कराया था. हम 2015 में भारत आए. हमारा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है. हमें कोई समस्या नहीं है." एक अन्य नागरिक रवींद्र बर्मन ने कहा, "SIR के जरिये सरकार अच्छा करेगी. 2002 में हमारे नाम मतदाता सूची में नहीं थे. सरकार ने 2015 में हमें सभी पहचान पत्र दे दिए."

शिशिरकुमार रॉय पहले कोटभजनी एन्क्लेव में रहते थे. अब वे भारतीय नागरिक हैं. उन्होंने कहा, "भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, हमें भारत लाया गया. आने के बाद, हम चार साल तक एक अस्थायी शिविर में रहे. फिर हमें घर दिए गए. SIR से हमें कोई परेशानी नहीं है. केंद्र सरकार हमें लेकर आई. सरकार ने हमें हमारे सारे कागजात दिए. SIR का होना अच्छी बात है. अवैध रूप से आने वालों को इससे परेशानी होगी. हमारे पास यात्रा कार्ड हैं. इसके अलावा, हमारे पास सारे कागजात हैं."

भारत-बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता क्या है

गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर 1 अगस्त, 2015 को हस्ताक्षर हुए थे. उसी साल 22-30 नवंबर को एन्क्लेव या बस्तियों की अदला-बदली हुई थी. उस समय, बांग्लादेश में भारतीय बस्तियों से 211 परिवारों के 979 लोगों को दूसरी तरफ आना था. 78 लोग नहीं आए. 901 लोग आए.

निलफामारी, पंचगढ़ जिला, नट्टका, काजलदिघी, नजीरगंज, बेलुआडांगा, दाइखाता, बालापारा और कोट्टाभंजनी के भारतीय परिक्षेत्र भारत के कूच बिहार जिले में जुड़े. भारतीय बस्तियों मेखलीगंज, दिनहाटा और हल्दीबाड़ी के निवासियों के लिए तीन शिविर स्थापित किए गए थे. इनमें सबसे ज्यादा 478 लोग हल्दीबाड़ी कैंप में आए. कई अन्य लोगों ने मेखलीगंज शिविर में शरण ली. बाद में, सरकार ने उन्हें पुनर्वास प्रदान किया. हर परिवार के लिए फ्लैट बनाए गए. इसके अलावा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र समेत सभी प्रकार के सरकारी कागजात सरकार द्वारा प्रदान किए गए.

हालांकि, कुछ लोग इस बात से चिंतित हैं क्योंकि कई लोगों के पास यात्रा कार्ड नहीं हैं. उदाहरण के लिए, कूचबिहार के दिनहाटा अनुमंडल के मशालडांगा के निवासियों का एक वर्ग इस दुविधा में है कि अगर एसआईआर में बाहर किए गए तो उनका क्या होगा.

मशालडांगा के पूर्व एन्क्लेव निवासी जॉयनल आबेदीन ने कहा, "बीएलओ के आने पर ही हमें समझ आएगा कि हमें कौन से दस्तावेज दिखाने हैं. इसके अलावा, हमारे पास भारत सरकार द्वारा दिए गए सभी वैध दस्तावेज हैं. हमारी सूची कूचबिहार जिला प्रशासन के पास भी है. दरअसल, 2002 की मतदाता सूची में हममें से किसी का भी नाम नहीं है. जिसके कारण, कई लोग चिंचित हैं."

