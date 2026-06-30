पश्चिम बंगाल: हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी में लगी भीषण आग, हादसे में 35 लोग गंभीर रूप से झुलसे
हल्दिया में HPL नैफ्था पाइपलाइन की आग में 35 लोग घायल हुए, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां काम कर रही हैं.
Published : June 30, 2026 at 9:22 AM IST
हल्दिया: पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के औद्योगिक शहर हल्दिया में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (HPL) की नैफ्था पाइपलाइन में अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में कम से कम 35 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया.
सुबह 5 बजे भड़की आग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ. रिफाइनरी की नैफ्था पाइपलाइन से अचानक आग की लपटें उठने लगीं. नैफ्था एक बेहद ज्वलनशील पदार्थ है, जिसके कारण आग ने तुरंत ही विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी तेज थी कि पास में काम कर रहे कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए दौड़े और राहत कार्य शुरू किया.
VIDEO | West Bengal: A massive fire broke out suddenly in naphtha-carrying pipeline at the Haldia Refinery between 4.00-4.30 AM on Tuesday. Several workers were reportedly injured in the incident. More details are awaited.#Haldia #Fire— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/Nz7uHdlIgS
35 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हादसे में अब तक 35 लोग झुलस चुके हैं. घायलों को तुरंत पास के हल्दिया सब-डिवीजनल अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, कई कर्मचारियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए तामलुक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. फिलहाल डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं.
रेल सेवा रोकी गई, 12 दमकल गाड़ियां मौके पर
जिस जगह यह आग लगी, वह हल्दिया और पांसकुड़ा को जोड़ने वाली रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया गया है. आग पर काबू पाने के लिए सबसे पहले दो दमकल गाड़ियां पहुँचीं. आग की गंभीरता को देखते हुए धीरे-धीरे और गाड़ियां बुलाई गईं. ताजा रिपोर्ट मिलने तक कुल 12 दमकल गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में जुटी हुई थीं.
चोरी की आशंका, जांच शुरू
शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि पाइपलाइन में रिसाव (लीक) होने के कारण यह हादसा हुआ. दूसरी ओर, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (HPL) प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह आग कंपनी परिसर के पास एक अनधिकृत नैफ्था चोरी वाले पॉइंट के आसपास लगी है. कंपनी ने कहा कि नैफ्था एक बहुत ही खतरनाक रसायन है और लोगों को इससे दूर रहने की चेतावनी दी जाती रही है. प्रशासन और कंपनी की टीमें मिलकर इस मामले की पूरी जांच कर रही हैं कि असली वजह क्या थी.
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