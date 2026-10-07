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पश्चिम बंगाल सरकार मदरसा सेवा आयोग खत्म करेगी, SSC सभी शिक्षकों की भर्ती करेगा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रणाली में बड़े बदलाव करते हुए, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि मदरसा सेवा आयोग खत्म कर दिया जाएगा और सभी नियुक्तियां स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा की जाएगी.

अधिकारी ने कहा, "मदरसा सेवा आयोग को खत्म कर दिया गया है और उसे स्कूल सेवा आयोग में मिला दिया गया है." खबर है कि शिक्षकों की भर्ती को बराबर करने के लिए यह जरूरी प्रशासनिक फैसला लिया गया है. एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बताया कि 2008 से पहले मदरसों में भर्ती के लिए कोई अलग बोर्ड या पैनल नहीं था.

2007 में, उस समय की वाम मोर्चा सरकार ने राज्य में चल रहे 614 मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा दिया, जिसके बाद 2008 में मदरसा सेवा आयोग अधिनियम लागू किया गया. तब से, अधिनियम के नियमों के अनुसार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है. लेकिन, मौजूदा सरकार मौजूदा प्रक्रिया को बदलना चाहती है, इस सोच के साथ कि सभी को एक खास एजेंसी के जरिए भर्ती किया जाना चाहिए. आंकड़े बताते हैं कि 2008 से राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 614 पर ही अटकी हुई है.

हालांकि पिछले 15 सालों से राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या में एक भी बढ़ोतरी नहीं हुई है. इसके उलट, पिछले कुछ सालों में राज्य में कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए खारिजी या बिना इजाजत वाले मदरसों को लेकर अलग-अलग जगहों पर सवाल उठ रहे थे, जब कई नकली मदरसों के काम करने की बात भी सामने आई थी.

जानकार लोगों का मानना ​​है कि सरकार के नए फैसले का मकसद इस गड़बड़ी को रोकना है. उम्मीद है कि नई व्यवस्था से प्रशासनिक स्तर पर कई फायदे मिलेंगे. शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाने के अलावा, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखना भी मुमकिन होगा. अभी तक, शिक्षक की नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों को एसएससी और मदरसा भर्ती परीक्षा के लिए अलग-अलग तैयारी करनी पड़ती थी, जिससे कई लोगों में भ्रम होता था. क्योंकि नए सिस्टम से सभी भर्तियां एसएससी के तहत आ गई हैं, इसलिए नौकरी ढूंढने वालों को अब अलग-अलग बोर्ड के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे.