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पश्चिम बंगाल सरकार की नई पहल, सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में स्वदेशी और हैंडलूम कपड़ों पर जोर

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने दीक्षांत समारोहों के दौरान पारंपरिक शैक्षणिक गाउन के बजाय स्वदेशी हथकरघा और पारंपरिक भारतीय पोशाक के उपयोग को प्राथमिकता दी है.

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य-सहायता प्राप्त और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को एक पत्र भेजा है. इसमें उनसे इन महत्वपूर्ण शैक्षणिक आयोजनों में पारंपरिक हथकरघा परिधानों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है.

यूनिवर्सिटी को निर्देश की याद दिलाते हुए, राज्य के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि भारत के मौसम को देखते हुए हैंडलूम के कपड़े कहीं ज़्यादा सही और आरामदायक हैं. इसके अलावा इस तरह के बदलाव से देश की संस्कृति और विरासत पर गर्व की भावना बढ़ेगी, साथ ही ग्रामीण हैंडलूम सेक्टर और बुनकरों की रोजी-रोटी को भी मदद मिलेगी.

पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की 2015, 2019 और 2024 में जारी की गई कई गाइडलाइंस का जिक्र है, जिसमें कॉन्वोकेशन के लिए ट्रेडिशनल एकेडमिक गाउन की जगह हैंडलूम वाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई.

हालांकि कोई खास डिजाइन या जरूरी ड्रेस कोड अपनाने का निर्देश नहीं दिया गया है. राज्य सरकार ने कहा कि यूनिवर्सिटी को कॉन्वोकेशन के कपड़ों के लिए अपने डिजाइन बनाने की आजादी है. उन्हें वाइस-चांसलर, खास मेहमानों और अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी (PhD) डिग्री पाने वालों के लिए अलग-अलग कपड़े बनाने की छूट दी गई है.

पारंपरिक भारतीय चीजों, जैसे उत्तरीय या सेरेमोनियल स्टोल के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया गया है. यूनिवर्सिटी को इस निर्देश को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है और यह पहल उनसे जुड़े कॉलेजों तक भी बढ़ाई गई है. इंस्टिट्यूशन अपने कॉन्वोकेशन के दौरान किए गए उपायों की तस्वीरें और वीडियो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के ‘यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल’ पर अपलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस बारे में उठाए गए कदमों के बारे में लिखकर बताना होगा. इस बीच जादवपुर यूनिवर्सिटी ठीक एक महीने बाद 24 दिसंबर को अपना 69वां सालाना कॉन्वोकेशन करने वाली है.

तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) की जादवपुर यूनिवर्सिटी यूनिट ने वाइस-चांसलर चिरंजीब भट्टाचार्य को एक लेटर भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि इस इवेंट के संबंध में यूनिवर्सिटी के नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का ठीक से पालन किया जाए. वीसी को लिखे लेटर में संगठन के दो सदस्यों, किशलय रॉय और तीर्थराज बर्धन ने कई मांगें रखी हैं.