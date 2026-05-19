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RG Kar Graft Case: पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर चलेगा मुकदमा, बंगाल सरकार ने दी मंजूरी

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में प्रिंसिपल रहने के दौरान संदीप घोष पर खरीद में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है.

West Bengal govt sanctions prosecution of ex-principal of RG Kar Sandip Ghosh in graft case
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष (Fileh/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 10:27 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि राज्यपाल ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत घोष पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है.

आदेश में यह भी कहा गया कि FIR और उससे जुड़े दस्तावेज समेत केस के सामग्री और रिकॉर्ड की "पूरी तरह और ध्यान से जांच" करने के बाद मंजूरी दी गई.

यह मामला आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में घोष के प्रिंसिपल रहने के दौरान खरीद और उससे जुड़े मामलों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त, 2024 को मामले की जांच का निर्देश दिया था, जिसके बाद ताला पुलिस थाने में दर्ज FIR को CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अपने हाथ में ले लिया था. बाद में CBI ने घोष और तीन कंपनियों - मां तारा ट्रेडर्स, ईशान कैफे और खामा लौहा - के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सामान्य मामला दर्ज किया था.

आदेश में आगे कहा गया कि बताए गए अपराध PMLA के तहत अनुसूचित अपराध थे, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अगस्त 2024 में ECIR रजिस्टर करके मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. आदेश में कहा गया, "पहली नजर में, सही अथॉरिटी द्वारा सामग्री की जांच से संदीप घोष की तरफ से किए गए आपराधिक कार्यों का पता चला है."

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सक्षम न्यायालय में केस चलाने के लिए मंजूरी जरूरी थी. अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया, "सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी देने से पहले सभी जरूरी रिकॉर्ड की जांच की. यह आदेश जनहित में और कानूनी नियमों के अनुसार जारी किया गया है."

घोष पिछले साल से ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में प्रशासनिक और खरीद के तरीकों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं.

गौरतलब है कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना हुई थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष भी चर्चा में आ गए थे.

यह भी पढ़ें- आरजी कर रेप-मर्डर केस पर शुभेंदु अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर समेत 3 IPS सस्पेंड

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