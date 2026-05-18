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पश्चिम बंगाल: सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने का सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल सरकार ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सेवाओं की अलग-अलग कैटेगरी में भर्ती के लिए ऊपरी उम्र सीमा को ऑफिशियली बढ़ा दिया है. फाइनेंस डिपार्टमेंट (ऑडिट ब्रांच) की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वेस्ट बंगाल सर्विसेज़ (एज-लिमिट बढ़ाना) रूल्स, 1981 में जरूरी बदलाव करता है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'ग्रुप 'A' पोस्ट पर भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 41 साल कर दी जाएगी.' हालांकि, यह मौजूदा नियमों को बचाता है जहां सीमाएं पहले से ही ज्यादा हो सकती है और यह भी जोड़ता है, 'बशर्ते कि जहां किसी ऐसे पोस्ट या सर्विस के लिए मौजूदा ऊपरी एज-लिमिट 41 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसी ज़्यादा ऊपरी एज-लिमिट वैसी ही रहेगी.' ऑर्डर में कहा गया है कि 'ग्रुप 'बी' पोस्ट पर भर्ती के लिए ऊपरी उम्र-सीमा बढ़ाकर 44 साल की जाएगी. साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि 'ग्रुप 'सी' पोस्ट और ग्रुप 'डी' पोस्ट दोनों के लिए उम्र की सीमा बढ़ाकर 45 साल की जाएगी.'