ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने का सरकार का बड़ा फैसला

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 'ग्रुप 'ए' पोस्ट पर भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 41 साल कर दी जाएगी.

West Bengal govt jobs
पश्चिम बंगाल सरकार (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 8:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सेवाओं की अलग-अलग कैटेगरी में भर्ती के लिए ऊपरी उम्र सीमा को ऑफिशियली बढ़ा दिया है. फाइनेंस डिपार्टमेंट (ऑडिट ब्रांच) की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वेस्ट बंगाल सर्विसेज़ (एज-लिमिट बढ़ाना) रूल्स, 1981 में जरूरी बदलाव करता है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'ग्रुप 'A' पोस्ट पर भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 41 साल कर दी जाएगी.'

हालांकि, यह मौजूदा नियमों को बचाता है जहां सीमाएं पहले से ही ज्यादा हो सकती है और यह भी जोड़ता है, 'बशर्ते कि जहां किसी ऐसे पोस्ट या सर्विस के लिए मौजूदा ऊपरी एज-लिमिट 41 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसी ज़्यादा ऊपरी एज-लिमिट वैसी ही रहेगी.'

ऑर्डर में कहा गया है कि 'ग्रुप 'बी' पोस्ट पर भर्ती के लिए ऊपरी उम्र-सीमा बढ़ाकर 44 साल की जाएगी. साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि 'ग्रुप 'सी' पोस्ट और ग्रुप 'डी' पोस्ट दोनों के लिए उम्र की सीमा बढ़ाकर 45 साल की जाएगी.'

ऑर्डर में कहा गया, 'इसके अलावा, जहां किसी पोस्ट या सर्विस के लिए भर्ती, पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल के अलावा, वेस्ट बंगाल रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इन स्टेट स्टैच्युटरी बॉडीज, गवर्नमेंट कंपनीज एंड लोकल अथॉरिटीज एक्ट, 1999 (वेस्ट बंगाल एक्ट XIV ऑफ़ 1999) और उसके तहत जारी नियमों या नोटिफिकेशन के प्रोविजन के अनुसार की जाती है, तो ऐसी भर्ती के लिए ऊपरी उम्र-सीमा 45 साल होगी.' यह ऑर्डर 11 मई से लागू माना जाएगा. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की लीडरशिप वाली वेस्ट बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी के 15 साल के राज को खत्म करने के बाद कई कदम उठाए हैं.

2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के लिए एक अहम जनादेश दिखाया, जिसमें उसने 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 206 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त हासिल की. ​​यह उस राज्य में एक बड़ा बदलाव था, जहां पिछले चुनाव में उसे 77 सीटें मिली. तृणमूल कांग्रेस (TMC), जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में 212 सीटें जीती थी, 80 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही.

ये भी पढ़ें- NHAI और NHIDCL को सौंपी गईं PWD की सात सड़कें, बंगाल सरकार ने दी मंजूरी

TAGGED:

UPPER AGE LIMIT
AGE LIMIT GOVERNMENT JOBS
पश्चिम बंगाल सरकार
सरकारी नौकरियां उम्र सीमा
WEST BENGAL GOVT JOBS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.