पश्चिम बंगाल में पांच नए जिले बनने का ऐलान, आरामबाग और बशीरहाट में लोगों ने मनाया जश्न
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता, बशीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग को नए जिले बनाने की घोषणा की है.
Published : June 22, 2026 at 10:50 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार अपने प्रशासनिक मानचित्र (Administrative Map) को लेकर बड़े बदलाव के रास्ते पर चल पड़ी है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को बजट भाषण में राज्य में पांच नए जिले बनने का ऐलान किया. कोलकाता, बशीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग को पूरी तरह से अलग-अलग जिले बनाया जाएगा, जिसका मकसद प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना और सेवाओं को आम लोगों के करीब लाना है.
प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस विकेंद्रीकरण से इन बड़े इलाकों में लोगों की लंबे समय से चली आ रही कमी खत्म हो जाएगी. जानकार लोग इस फैसले को सुंदरबन और आरामबाग जैसे बड़े और आपदा की आशंका वाले इलाकों के लिए खास तौर पर जरूरी मानते हैं.
वित्त मंत्री ने इस बजट में कई और जरूरी घोषणाएं कीं. राज्य सरकार ने गोपीबल्लवपुर को नए सबडिवीजन का दर्जा देने की योजना को अंतिम रूप दिया है. इसके साथ ही,स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने और जमीनी स्तर परनागरिक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, पूरे राज्य में 7 नई नगरपालिका (municipality) बनाने का फैसला लिया गया है. शिबनीबास, गाजोल, ताल, बेल्दा, बगनान, जयगी, कोलाघाट, कामारपुकुर और तुंगीपारा को नई नगरपालिका की लिस्ट में जगह मिली है.
उम्मीद है कि ग्रामीण पंचायत से नगरपालिका में बदलने से इन इलाकों में सड़क, पीने का पानी और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जीवन के सभी क्षेत्रों में काफी सुधार होगा.
वित्त मंत्री के विधानसभा में ऐलान की खबर मीडिया में आने के बाद इन इलाकों में जश्न मनाया जाने लगा. यह ध्यान देने वाली बात है कि आरामबाग और बशीरहाट जैसे इलाकों में अलग जिलों की मांग वहां के लोग दशकों से उठाते रहे हैं. बड़े इलाके और जिला हेडक्वार्टर दूर होने की वजह से, आम लोगों को छोटे-मोटे प्रशासनिक कामों के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था. लंबे समय से चली आ रही उम्मीद आखिरकार पूरी होने से लोगों में खुशी की लहर है.
आरामबाग शहर के बीचों-बीच BJP कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाने के लिए मिठाइयां बांटीं. इस बीच, आरामबाग सबडिवीजन के हिस्से गोघाट में, स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी जाहिर की. बशीरहाट में भी पूरे दिन जश्न और मिठाइयां बांटने का सिलसिला चलता रहा.
एक स्थानीय निवासी ने कहा, "दशकों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है. जिला हेडक्वार्टर बहुत दूर होने की वजह से हमें बहुत परेशानी होती थी. नया जिला बनने से सरकारी सेवाओं तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, और इस इलाके में उद्योग, रोजगार और विकास की एक नई लहर आएगी."
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