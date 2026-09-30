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बंगाल सरकार ने SRFTI परिसर में हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन किया

27 सितंबर को कोलकाता के SRFTI ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान झड़प का दृश्य ( ANI )

कोलकाता: शहर के सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (SRFTI) में हुई हिंसा और मारपीट की घटना की जांच के लिए कोलकाता पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, SIT का गठन कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कुणाल अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया है, जो मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच करेगी.

SRFTI में हुई घटना के बाद से पुलिस जांच कर रही थी. लेकिन, मामले की गंभीरता और अलग-अलग पहलुओं की जांच की जरूरत को देखते हुए, अब जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को सौंप दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ-साथ, जरूरत पड़ने पर संबंधित पुलिस थाने के अधिकारी भी जांच में शामिल हो सकते हैं. SIT इस बात की जांच करेगी कि SRFTI में मारपीट की घटना कैसे हुई, इसके पीछे कौन था, क्या कोई पहले से साजिश थी, और क्या कोई और भी इसमें शामिल था. ABVP पर रविवार की घटना के दौरान छात्रों और शिक्षकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. भाजपा से जुड़े छात्र संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि छात्रों ने भी जवाबी हमला किया था.