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बंगाल सरकार ने SRFTI परिसर में हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन किया

एसआईटी यह जांच करेगी कि SRFTI में हुई हिंसा के पीछे कौन था, क्या कोई पहले से साजिश थी. अयान नियोगी की रिपोर्ट.

West Bengal Govt forms SIT to probe violence at SRFTI campus Kolkata
27 सितंबर को कोलकाता के SRFTI ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान झड़प का दृश्य (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 3:52 PM IST

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कोलकाता: शहर के सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (SRFTI) में हुई हिंसा और मारपीट की घटना की जांच के लिए कोलकाता पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, SIT का गठन कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कुणाल अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया है, जो मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच करेगी.

SRFTI में हुई घटना के बाद से पुलिस जांच कर रही थी. लेकिन, मामले की गंभीरता और अलग-अलग पहलुओं की जांच की जरूरत को देखते हुए, अब जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को सौंप दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ-साथ, जरूरत पड़ने पर संबंधित पुलिस थाने के अधिकारी भी जांच में शामिल हो सकते हैं.

SIT इस बात की जांच करेगी कि SRFTI में मारपीट की घटना कैसे हुई, इसके पीछे कौन था, क्या कोई पहले से साजिश थी, और क्या कोई और भी इसमें शामिल था.

ABVP पर रविवार की घटना के दौरान छात्रों और शिक्षकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. भाजपा से जुड़े छात्र संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि छात्रों ने भी जवाबी हमला किया था.

पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जांच के दौरान जुटाई गई अलग-अलग जानकारी—जिसमें मौके से मिली जानकारी, CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयान शामिल हैं—की फिर से जांच की जाएगी. इसके अलावा, घटना से जुड़े हर व्यक्ति की विशेष भूमिका की भी जांच की जाएगी. जांच के हिस्से के तौर पर इसमें शामिल लोगों से पूछताछ की जा सकती है, और जांच अधिकारी यह भी देखेंगे कि क्या घटना के पीछे कोई बड़ा कनेक्शन है.

कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार, SIT का मुख्य उद्देश्य जांच में तेजी लाना और घटना के असली कारणों के साथ-साथ अंदरूनी वजहों का पता लगाना है. कुणाल अग्रवाल के नेतृत्व में एसआईटी ने अपनी जांच पहले ही शुरू कर दी है.

रविवार की घटना को लेकर छात्रों और शिक्षकों के एक वर्ग में व्यापक आक्रोश पैदा हो गया है. कई लोगों ने इस मामले की जांच पर भी असंतोष व्यक्त किया है. इसी पृष्ठभूमि में, नाबन्न (राज्य सचिवालय) ने SRFTI में हुई घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है.

यह भी पढ़ें- कोलकाता: SRFTI ऑडिटोरियम में झड़प को लेकर 3 FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

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VIOLENCE AT SRFTI CAMPUS KOLKATA

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